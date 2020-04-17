Artık çok geç: iPhone'ların iOS 13.4'e geri dönme şansı kalmadı!

iOS 13.4 iPhone ve iPad'lere bazı performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri getirmişti. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max gibi yeni iPhone modelleri dışıda iPhone 6s gibi eski modellere de yüklenebilen iOS 13.4, iOS 13.4.1'in çıkmasıyla birlikte Apple tarafından devre dışı bırakıldı.

APPLE iOS 13.4'Ü İMZALAMAYI BIRAKTI

Apple, iOS 13.4'ü imzalamayı bıraktı. Yani diğer bir deyiş ile iOS 13.4.1'den iOS 13.4'e geri dönüş imkanı artık yok. Bundan böyle iOS 13.4.1 kullanıcıları yeni güncellemeyi beğenmese dahi iOS 13.4'ü tekrar yükleyemeyecek.

APPLE'IN TEMEL HEDEFİ JAİLBREAK

Doğrusunu isterseniz Apple'ın bu kararı oldukça hızlı oldu. Zira iOS 13.4.1'in üstünden henüz bir hafta geçti. Şirketin bu denli hızlı davranmasının altında yatan temel sebep ise jailbreak kullanıcıları. Jailbreak dağıtıcılarının ekmeğine yağ sürmek istemeyen Apple kararını hızlandırmış gibi görünüyor. Şirket, jailbreak ile mücadelesine kararlılıkla devam etse de iPhone kullanıcıları bir şekilde jailbreak kullanmanın yolunu buluyorlar.

