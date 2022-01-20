Artık geri dönüşü yok! iPhone kullanıcılarına iOS 15.2 uyarısı

Apple'ın aralık ayında yayınladığı iOS 15.2 güncellemesi, uygulamaların son yedi gün içindeki konumuza fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize ve daha fazlasına hangi sıklıkta eriştiğini ve uygulamalara ait ağ etkinliklerini görmenizi sağlayan Uygulama Gizlilik Raporu'nu iPhone'lara getirmişti. Ayrıca güncelleme kişileri, vefat etmeniz durumunda iCloud hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için varis olarak atamanıza olanak tanıyan Dijital Miras programını da içeriyordu. Apple, iOS 15.2'den sonra iOS 15.2.1 güncellemesini de yayınlamıştı. Ancak görünüşe göre şirket, iOS 15.2 sürümünün fişini çekme kararı aldı.

APPLE'DAN iOS 15.2 KARARI

MacRumors'un aktardığına göre; Apple, iOS 15.2'yi imzalamayı durdurdu. iOS 15.2 artık imzalanmadığı için, iPhone kullanıcılarının iOS 15.2.1 sürümünden iOS 15.2 sürümüne geri dönüş yolu kalmadı. Özetle, iOS 15.2.1 güncellemesini iPhone'unuza yüklediyseniz artık iOS 15.2'ye geri dönemezsiniz.

APPLE RUTİN BİR ŞEKİLDE DURDURUYOR

Apple, müşterileri işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin bir şekilde durdurmasıyla tanınıyor. Bu yüzden Apple'ın iOS 15.2 kararı hiç de şaşırtıcı değil.

