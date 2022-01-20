HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Artık geri dönüşü yok! iPhone kullanıcılarına iOS 15.2 uyarısı

Artık geri dönüşü yok! iPhone kullanıcılarına iOS 15.2 uyarısı

20.01.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple, iOS 15.2.1 sürümünün kullanıma sunulmasının ardından iOS 15.2'yi imzalamayı durdurdu. Bu, iOS 15.2.1'den iOS 15.2'ye geri dönmenin artık mümkün olmadığı anlamına geliyor. İşte iOS 15.2'nin imzalanmasının durdurulmasıyla ilgili detaylar...

Artık geri dönüşü yok! iPhone kullanıcılarına iOS 15.2 uyarısı

Apple'ın aralık ayında yayınladığı iOS 15.2 güncellemesi, uygulamaların son yedi gün içindeki konumuza fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize ve daha fazlasına hangi sıklıkta eriştiğini ve uygulamalara ait ağ etkinliklerini görmenizi sağlayan Uygulama Gizlilik Raporu'nu iPhone'lara getirmişti. Ayrıca güncelleme kişileri, vefat etmeniz durumunda iCloud hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için varis olarak atamanıza olanak tanıyan Dijital Miras programını da içeriyordu. Apple, iOS 15.2'den sonra iOS 15.2.1 güncellemesini de yayınlamıştı. Ancak görünüşe göre şirket, iOS 15.2 sürümünün fişini çekme kararı aldı.

APPLE'DAN iOS 15.2 KARARI

MacRumors'un aktardığına göre; Apple, iOS 15.2'yi imzalamayı durdurdu. iOS 15.2 artık imzalanmadığı için, iPhone kullanıcılarının iOS 15.2.1 sürümünden iOS 15.2 sürümüne geri dönüş yolu kalmadı. Özetle, iOS 15.2.1 güncellemesini iPhone'unuza yüklediyseniz artık iOS 15.2'ye geri dönemezsiniz.

iOS 15.2

iPhone'lar da etkilenmişti! Apple kullanıcılarına güzel haber: Hata düzeltilecekiPhone'lar da etkilenmişti! Apple kullanıcılarına güzel haber: Hata düzeltilecek

APPLE RUTİN BİR ŞEKİLDE DURDURUYOR

Apple, müşterileri işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin bir şekilde durdurmasıyla tanınıyor. Bu yüzden Apple'ın iOS 15.2 kararı hiç de şaşırtıcı değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ağ tamamlanıyor! Elon Musk'ın şirketi yine başardıAğ tamamlanıyor! Elon Musk'ın şirketi yine başardı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

Elazığ depreminde oğluyla son konuşması yürek dağladı

Elazığ depreminde oğluyla son konuşması yürek dağladı

Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.