Artık kararmayacak: Dahiyane saklama hilesi muzları 26 gün boyunca taze tutuyor!

Birçok kişinin en sevdiği meyvelerden biri de muz. Muzların çok çabuk kararması ve bozulması sorununa çözüm yolları aranıyor. Muzları en uzun süre saklamak için çeşitli saklama yöntemleri deneniyor. Bir gıda saklama uzmanı, 26 gün sonra bile muzların kararmasını önleyecek dahiyane bir tüyo paylaştı. Bu tüyo ile muzları uzun süre sarı renkte ve taptaze şekilde saklayabilirsiniz.

MUZLARI HAFTALARCA TAZE TUTYOR

Amy Cross, kavanoz tekniğin paylaştı. Bu teknikte muzlar dilimleniyor ve buzdolabında cam bir kavanozun içinde saklanıyor.

26 gün sonra ortaya çıkan sonuçlarda muzun dilimleri her zamanki kadar taze görünüyordu ve kabuğu hala sarıydı üstelik kahverengileşme belirtisi de göstermiyordu.

Amy videosunda, "Bunlar 13 Mart'ta satın aldığım muzlar ve bunu üçe bölüp bir kavanoza koydum, yani 26 günlükler. Yani muzları kavanoza koymamın asıl amacı, kesilmiş bir muzun 12 saat dayanıp dayanamayacağını görmekti ve 26 gün oldu." dedi.

Muzu kesmeden saklamak istiyorsanız serin ve ışıktan korunan bir yerde saklamanız tavsiye edilir.