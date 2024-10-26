KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Artık kararmayacak: Dahiyane saklama hilesi muzları 26 gün boyunca taze tutuyor!

Artık kararmayacak: Dahiyane saklama hilesi muzları 26 gün boyunca taze tutuyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.10.2024 08:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel lezzetinin yanı sıra faydalı da olan muz, en çok tüketilen meyvelerden biri. Özellikle çocukların bayılarak tükettiği muz, bazen hızla kararıp bozulabiliyor. Çabucak ziyan olan muzların çözümü meğer çok basitmiş. Anında olgunlaşabilen ve daha da hızlı bir şekilde kahverengileşip yumuşak bir hal alabilen muz için oldukça etkili bir saklama tüyosu var. TikTok'ta 'amycrosslegacy' kullanıcı adlı bir gıda saklama uzmanı 26 gün sonra bile muzları taze tutan saklama yöntemini paylaştı.

Artık kararmayacak: Dahiyane saklama hilesi muzları 26 gün boyunca taze tutuyor!

Birçok kişinin en sevdiği meyvelerden biri de muz. Muzların çok çabuk kararması ve bozulması sorununa çözüm yolları aranıyor. Muzları en uzun süre saklamak için çeşitli saklama yöntemleri deneniyor. Bir gıda saklama uzmanı, 26 gün sonra bile muzların kararmasını önleyecek dahiyane bir tüyo paylaştı. Bu tüyo ile muzları uzun süre sarı renkte ve taptaze şekilde saklayabilirsiniz.

MUZLARI HAFTALARCA TAZE TUTYOR

Amy Cross, kavanoz tekniğin paylaştı. Bu teknikte muzlar dilimleniyor ve buzdolabında cam bir kavanozun içinde saklanıyor.

Ekran görüntüsü 2024-10-26 082147

26 gün sonra ortaya çıkan sonuçlarda muzun dilimleri her zamanki kadar taze görünüyordu ve kabuğu hala sarıydı üstelik kahverengileşme belirtisi de göstermiyordu.

Ekran görüntüsü 2024-10-26 082235

Amy videosunda, "Bunlar 13 Mart'ta satın aldığım muzlar ve bunu üçe bölüp bir kavanoza koydum, yani 26 günlükler. Yani muzları kavanoza koymamın asıl amacı, kesilmiş bir muzun 12 saat dayanıp dayanamayacağını görmekti ve 26 gün oldu." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-26 082250

Muzu kesmeden saklamak istiyorsanız serin ve ışıktan korunan bir yerde saklamanız tavsiye edilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
muz
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.