Gürtürk, "Diyarbakır'dayken oğlumun ölüm haberini aldık. Allah hakkımızı yerde bırakmasın. Ciğerimiz parçalanmış. Tek dileğimiz diğer dağdaki çocukların sağ geri getirilmesi. Herkes annedir, herkes babadır, bizim ciğerimiz yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Biz devletçiyiz. Biz huzur ve birlik istiyoruz." diye konuştu.

Evladının kaybolduğu gün akşam saatlerinde kendisini özel numaradan arayan kişinin "çocuğunun dağa götürüldüğünü" söylediğini ifade eden Gürtürk, bunun üzerine savcılık ve emniyete dilekçe verdiğini belirtti.

Dağa kaçırılan çocukları geri isteyen Gürtürk, "Artık kimsenin ciğerini yakmasınlar. Her gün anneler ağlıyor. Her gün onlara beddua ediyorlar. Bu iş böyle olmaz. Biz kardeşiz. Biz kimin maşasıyız. Kimse evladını ölüme göndermez." ifadesini kullandı.

- "Devlet ve bayrak hepimizindir"

Baba Gürtürk, "Tek istediğim şudur, artık yeter diyoruz milletin çocuklarını geri versinler. İnşallah bana bu acıyı çektirene Allah onun başına da getirsin. Görsünler evlat acısının nasıl olduğunu. Devlet ve bayrak hepimizindir." dedi.

- "Allah onlara da aynı acıyı yaşatsın"

"Çocuğumuzu götürdüler öldürdüler bana gönderdiler, böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanan baba Gürtürk, "Tepkiliyiz. Sen bu çocuğu 5 yıldır götürmüşsün bu çocuk nerede nasıl olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Kim başıma bunu getirmişse Allah ona da aynı acıyı yaşatsın. Muş'taki güvenlik güçleri Allah onlardan razı olsun, geldiler taziyemize bize yardımcı oldular." diye konuştu.