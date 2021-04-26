ARTT Sistemi nedir? ARTT nasıl yapılır?

ARTT (Uyanış Yükseliş Değişim Tekniği), bilinçaltı uzmanı Güneş Tan tarafından oluşturulan bir tekniktir. Tamamen bir zihin tekniği olarak karşımıza çıkar. Hayat ve kişilik zihinle başlar ve onunla biter. Temelde birçok şeyi yapan aslında zihindir. Kişiler hayatı yaşarken zıtlıkları da içerisinde bulundurur. Bu zıt duygular arasında insanlar medcezir gibi gidip gelir. Hayatı reel ve gerçek hissettiren duygulardır. ARTT, bu zıtlıkları bir araya getirerek bütünleştiren bir zihin tekniğidir. Bu teknikte negatif ve pozitif ortadan tamamen kalkar, dinginlik hakim olur. Yaşanan olaylar kişileri etkilemeyecek noktaya gelir.

İnsanlar duygusal ve mantıksal bilinçten oluşur. Duygusal anlamdaki kötü durumları kişisel hatırlamamak için bilinçaltının derinlerine gizler. Ancak beyin oldukça karmaşık bir sistem olduğu için bu bilinçaltındaki bilgileri tetikleyen anlarda gün yüzüne çıkartır. bilinçaltı uzmanı Güneş Tan tarafından hazırlanan ARTT, kişilerin duyguları üzerine çalışır. Her türlü ifade edilmemiş duygunun boşaltılıp kişi üzerindeki etkisinin yok edilmesi esasına dayanır.

Tekniğin sahibi olan Tan ise ARTT’i, “Geçmişteki yaşanılanlar dönüştürülerek gelecek güzel bir şekilde inşa edilebilir. Kişinin tüm yaşamını iyilik hissi kaplar” sözleriyle tanımladı.

ARTT NASIL YAPILIR?

ARTT yapılışı aslında çok basittir. Bu teknikte kişilerin herhangi bir araç ya da ilaç kullanmasına gerek yoktur. Tamamen zihin ile alakalı bir uygulama olduğu için kişinin sakin ve rahatsız edilmeyeceği bir ortam seçmesi yeterli olur.

Sakin ve dingin bir ortam seçildikten sonra rahat edebileceğiniz bir şekilde sırt üstü uzanın. Daha iyi hissedecekseniz uygulamayı oturarak da tamamlayabilirsiniz.

İkinci adımda gözlerinizi tamamen kapatacak şekilde uyku bandı, tülbent ya da örtüyü yerleştirin. Dışarıdan gelen etkilerden uzak kalmak için ise arka fonda sizi huzurlu hissettirecek bir müzik açın.

Üçüncü adımda ise artık zihninizin içine yapacağınız yolculuk için hazırsınız. Sizi rahatsız eden bir olay ya da fiziksel rahatsızlıklarınızla ilgi konuyu seçmelisiniz.

Son adımda ise uzman yönlendirmesiyle beraber seçtiğiniz konuyu etkileyen geçmişte yaşadığınız olaylar aklınıza gelir.

AŞK ACISI SİLİNİR Mİ?

Erkek veya kadın fark etmeden aşk üzerine ARTT uygulaması yapılması durumunda aslında yaşanılan her şey dikkate alınır. Bu uygulama sırasında yaşanılan iyi şeylerinde yok edilmesi gerekiyor. Sadece kötü durumların silinmesi kişilerin aklına iyi duyguların gelmesine neden olur. İyi duyguların devam etmesi ise kişilerin yeniden aynı ilişkinin içinde kalmasına yol açıyor.

Tan, “Aşk, ince çalışılması gereken bir mevzudur. Bu teknikle yaşanılan olaylar siz ölünceye kadar sizi hiçbir şekilde etkilemez. Geçmişte yer alan bu durumu hatırlamaya çalıştığınızda ‘Bana ait değil, ben yaşamadım ki’ hissine ulaşırsınız. O yaşadığınız deneyimden çıkarttığınız ders ise sizde kalıyor” ifadelerini kullandı.

“Aşk acısı tamamen silinir mi?” sorusuna ise Tan kesin bir dille, “O kişiyle artık beraber olmak istemiyorsunuz. Çünkü gerçekleri görüyorsunuz. Daha mantıklı bir pencereden bakabiliyorsunuz. Aslında o ilişkide birbirinize uygun olmadığınızı fark ediyorsunuz” cevabını verdi.



