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Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

11.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

Artvin’de etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Ardahan Devlet Karayolu ulaşıma kapandı.Alınan bilgiye göre, Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Soğuksu mevkisinde yağışlar sonrası yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının kara yoluna düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Artvin’de etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Ardahan Devlet Karayolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Soğuksu mevkisinde yağışlar sonrası yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının kara yoluna düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Karayolunu kullanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmayan heyelanda yolun trafiğe açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

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