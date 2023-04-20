ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Artvin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı vakitleri

Artvin bayram namazı saatinin kaçta olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre her sene dini gün ve aylar idrak ediliyor. Mart ayında başlayan on bir ayın sultanının bu akşamki son iftarla sona erdi. Geçtiğimiz arefe günü öncesinde de son teravih namazı kılındı. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre Artvin bayram namazı saati 05:57 olacak.

ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saati yayımlandı. Takvime göre Artvin bayram namazı saati 05:57 olacak.

Ardanuç bayram namazı saati: 05:56

Arhavi bayram namazı saati: 05:59

Borçka bayram namazı saati: 05:58

Hopa bayram namazı saati: 05:59

Kemalpaşa bayram namazı saati: 05:58

Murgul bayram namazı saati: 05:58

Şavşat bayram namazı saati: 05:55

Yusufeli bayram namazı saati: 05:59

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır ve cemaatle kılınır. Tek başına bayram namazı kılınmaz.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.



