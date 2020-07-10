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  4. Artvin'de bir ayı yavrusunu vurup köpeklere parçalattı! Yakalandı

Artvin'de bir ayı yavrusunu vurup köpeklere parçalattı! Yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 02:19 | Son Güncelleme

Artvin’de yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salarak işkence yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Artvin Valiliği şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Artvin'de bir ayı yavrusunu vurup köpeklere parçalattı! Yakalandı

Artvin’in Arhavi ilçesinde yavru ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle üzerine saldırarak işkence yapılan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzere Artvin jandarma ekipleri harekete geçti. Şahıs kısa sürede yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı Valilik tarafından duyuruldu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından paylaşılan görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde bir yavru ayının vurulduktan sonra üzerine köpeklerin salındığı görülüyor. Acı çeken yavru ayı kendini korumaya çalışırken, elinde tüfekle bekleyen avcı da o anları seyrediyor.

HAYTAP üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu avcının cezalandırılmasını istedi. HAYTAP tarafından yapılan yazılı açıklamada "Artvin Arhavi'de ayı yavrusu kimseye zarar vermediği halde avcılar tarafından vuruldu ve köpeklere parçalatılmaya çalıştı. Ayıların vurulması hayvanların koruma kanunu kapsamında olmadığı için hemen kişinin tutuklanması için suç duyurusunda bulunduk" denildi. (İHA)

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