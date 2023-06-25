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Artvin'de korku dolu anlar... Her şey bir anda oldu: Etrafı toz bulutu kapladı!

25.06.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda park halindeki tır zarar gördü. Öte yandan heyelan anı ise araç kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda sahil yolunda park halindeki 1 tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.

Heyelan Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için yol kenarında bekleyen uluslararası taşımacılık yapan tırların bulunduğu alana, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir tırda hasar oluştu. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken kara yolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan heyelan anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde heyelan nedeniyle etrafı toz bulutu kapladı. (İHA)

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Artvin heyelan

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