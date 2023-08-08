Artvin'de korkutan yangın! 5 ev alevlere teslim oldu

Artvin merkeze bağlı Hızarlı köyü Aliağagil Mahallesi’nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 EV KÜL OLDU

Yangında, Durmus Aydin, Cemal Aydin, Aslan Aydin ve Nuriye Aydın’a ait 2 katlı ahşap binada bulanan dört ev yanarken, rüzgarın etkisiyle bitişiğinde bulunan Casim Atalay’a ait ev de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangında 2 ahır, samanlık ve bir traktör de zarar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. (İHA)

