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Artvin'de vahşet! Tartıştığı 3 komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

11.10.2023 19:50 | Son Güncelleme:
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Artvin' Şavşat ilçesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. 41 yaşındaki S.Y., tartıştığı komşuları 3 kardeş Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz'ı (65) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Artvin'de vahşet! Tartıştığı 3 komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Artvin'deki olay, akşam saatlerinde Şavşat ilçesi Çavdarlı köyünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.Y., evden aldığı pompalı tüfekle kardeş oldukları öğrenilen Turgut Demirpehlivan, Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz’a ateş açtı.

3 KARDEŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

3 kardeş kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlendi. Jandarma, suç aleti pompalı tüfek ile birlikte S.Y.'yi olay yerinde gözaltına aldı. 3 kardeşin cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Artvin

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