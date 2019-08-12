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Artvin'in Şavşat ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 23:05 | Son Güncelleme

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonetin Çoruh Nehri'ne devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Halit Kılıç'ın kullandığı 53 DB 002 plakalı kamyonet, Artvin-Şavşat kara yolunun 46'ncı kilometresindeki Çiftehanlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp 50 metrelik uçurumdan Çoruh Nehri'ne devrildi.

Sürücü Kılıç'ın yanı sıra araçtaki Ali Kılıç, Birgül Kılıç ve Mihriban Kılıç, Şavşat Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görenlerin yardımıyla yaralı halde sudan çıkarıldı.

İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Halit Kılıç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Şavşat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yaralılardan Birgül Kılıç ve Ali Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Mihriban Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Şavşat Çoruh nehri

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