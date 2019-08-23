Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

ARTVİN (AA) - Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Çakaloğlu'nun kullandığı 08 AAB 374 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Hatila Milli Parkı sınırları içindeki Taşlıca köyünde 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Taşlıca köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Çakaloğlu'nun, olay yerinde öldüğü belirlendi.
Çakaloğlu'nun cenazesi, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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