HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor

17.03.2021 16:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor.200 haneli köyde yanan ev sayısı 17’ye yükselirken, yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor.
200 haneli köyde yanan ev sayısı 17’ye yükselirken, yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü. Yangınla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Yangın giderek büyüyor. Çok sayıda ev yanarak zarar gördü. 30’a yakın da ahırın zarar gördüğü belirtiliyor. Telef olan hayvanlar da var. Ancak vatandaşlarımızdan bir can kaybımız yok. Bölge zor bir bölge. Ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Kaymakama kendini 'Cumhurbaşkanı başdanışmanı' olarak tanıttı! Gözaltına alındıKaymakama kendini 'Cumhurbaşkanı başdanışmanı' olarak tanıttı! Gözaltına alındı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler | Çanakkale zaferi resmi çizimi

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

Dehşet! 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi durduruldu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi için flaş karar

Burdur'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız, parkta tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü

İcra memurlarıyla evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

İcra için gelen avukatı öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

18 Mart'ta EFT yapılıyor mu? EFT kaça kadar yapılıyor?

18 Mart'ta EFT yapılıyor mu? EFT kaça kadar yapılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.