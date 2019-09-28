Asansör boşluğuna düşen üniversiteli Tuğçe'nin yaşam savaşı sürüyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31), kendisini itmesiyle asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün (22) tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili yapılan incelemede ilk belirlemelere göre asansör kapısının açılmasının nedeni, Gürbüz'ün kapıya çarpması üzerine aşırı esneme ile raylı sisteminden çıkıp mekanizmada kırıklar meydana gelmesi olduğu belirlendi. Asansörün soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından da inceleneceği öğrenildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, arkadaşları Yasemin İ.'nin oturduğu Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki binaya geldi. Ancak ikili arasında apartmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kafes, Gürbüz'ü itekledi. Gürbüz, dengesini kaybederek savrulup, asansör boşluğuna düştü. Tuğçe Ülkü Gürbüz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyninde kanama ve omurgalarına kırıklar oluşan Gürbüz'ün, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Gürbüz'ün yaşam mücadelesini sürdürdüğü bildirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Kafes de, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Asansörün kapısının açılmasının ise ilk incelemeye göre Gürbüz'ün çarpması sonucu aşrı esnemeden dolayı raylı sisteminden çıkması ve mekanizmasında kırıklar meydana gelmesinden kaynaklandığı belirtildi. Asansörün soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından da inceleneceği öğrenildi.