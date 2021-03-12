Asetik asit nedir?

Pandemi döneminde sıklıkla kullanılan sirke %4-5 asetik asit içermektedir. Yoğun kullanılması halinde cilde zarar veren asetik asit aynı zamanda mikrop kırıyor. İşte, asetik asit hakkında bilgiler…

ASETİK ASİT NEDİR?

Asetik asit, etanoik asit olarak da bilinmektedir. Formülü CH3COOH bir tür organik asit olan asetik asit sirkeye ekşi ve keskin koku vermektedir. Aynı zamanda, en küçük formik asittir.

Sanayide asetik asit hem sentetik hem de biyolojik yöntemler ile imal edilmektedir. Esterin ve tuz maddelerine asetat denilmektedir. Bu maddeler suda kolaylıkla çözülmektedir.



