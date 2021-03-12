HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asetik asit nedir?

Asetik asit nedir?

12.03.2021 22:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Asetik asit nedir?

Asetik asit bir tür organik asittir. Sirkeye ekşi tadını veren asetik asit formülü CH3COOH’dür. İşte, asetik asit ile ilgili tüm bilgiler…

Pandemi döneminde sıklıkla kullanılan sirke %4-5 asetik asit içermektedir. Yoğun kullanılması halinde cilde zarar veren asetik asit aynı zamanda mikrop kırıyor. İşte, asetik asit hakkında bilgiler…

ASETİK ASİT NEDİR?

Asetik asit, etanoik asit olarak da bilinmektedir. Formülü CH3COOH bir tür organik asit olan asetik asit sirkeye ekşi ve keskin koku vermektedir. Aynı zamanda, en küçük formik asittir.

Sanayide asetik asit hem sentetik hem de biyolojik yöntemler ile imal edilmektedir. Esterin ve tuz maddelerine asetat denilmektedir. Bu maddeler suda kolaylıkla çözülmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
AK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldiAK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: 7 ton asetik asit ele geçirildi

Bakan Soylu duyurdu: 7 ton asetik asit ele geçirildi

AK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldi

AK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldi

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart tweeti ile ilgili yeni açıklama

Akşener'den dikkat çeken açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.