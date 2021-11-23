Dezenfektandan kolonyaya: Asetonsuz oje çıkarma yöntemleri

Asetonsuz kalmak hemen hemen herkesin karşılaştığı yaygın bir sorun. Soyulan ve eskiyen ojeleri çıkarmak veya başka bir renk oje sürmek için evde aseton ararız ama olmadığını fark ederiz. Neyse ki bu sorunun çok basit bir çözümü var. Üstelik bu çözüm mutfağımızda, gözümüzün önünde! Kısacası evde aseton olmasa bile bu ojelerden kurtulmanız mümkün. Peki aseton olmadan bu ojeyi nasıl çıkarabilirsiniz? Bunun için kolayca bulunabilen bazı malzemelere sahip olmalısınız. Gelin, evdeki ya da kolayca bulabileceğiniz malzemelerle ojeleri çıkarma yöntemlerini inceleyelim.
Öncelikle tırnakları kapatacak büyüklükte bir tabağa biraz kolonya koyuyoruz.
Tüm tırnakları kolonyada 3-4 dakika beklettikten sonra pamuk yardımıyla ojeyi silmeye başlıyoruz.
Yumuşayan ojeyi tırnaklarınızla çıkararak bu işlemi daha da hızlandırabilirsiniz.
Bir diğer yöntemde ise ilk olarak yarım limonun suyunu sıkın ve üzerine sirkeyi ekleyin.
Tüm tırnaklarınızı 5 dakikalığına bu karışıma koyun ve ardından ojeyi pamukla çıkarmaya başlayın.
Eskimiş ojeleri çıkarmak için diş macunu kullanabilirsiniz.
Diş fırçanıza biraz macun sürmeniz ve tırnaklarınızı fırçalamanız yeterli.
Bir pamuğu veya makyaj temizleme pedini el dezenfektanı ile tamamen nemlendirin.
Uygulamadaki sertliğinize göre kısa sürede ojeden kurtulabilirsiniz.
Diğer bir yöntem ise sıvı sabun kullanmak. Bir kase ılık suya sıvı sabun ekleyin ve tırnaklarınızı bu suda 5 dakika bekletin.
Daha sonra ojeyi çıkarmak ve tırnakları yumuşatmak için limonla ovun.
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