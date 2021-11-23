Dezenfektandan kolonyaya: Asetonsuz oje çıkarma yöntemleri

Asetonsuz kalmak hemen hemen herkesin karşılaştığı yaygın bir sorun. Soyulan ve eskiyen ojeleri çıkarmak veya başka bir renk oje sürmek için evde aseton ararız ama olmadığını fark ederiz. Neyse ki bu sorunun çok basit bir çözümü var. Üstelik bu çözüm mutfağımızda, gözümüzün önünde! Kısacası evde aseton olmasa bile bu ojelerden kurtulmanız mümkün. Peki aseton olmadan bu ojeyi nasıl çıkarabilirsiniz? Bunun için kolayca bulunabilen bazı malzemelere sahip olmalısınız. Gelin, evdeki ya da kolayca bulabileceğiniz malzemelerle ojeleri çıkarma yöntemlerini inceleyelim.

KOLONYA DA İŞE YARIYOR

Öncelikle tırnakları kapatacak büyüklükte bir tabağa biraz kolonya koyuyoruz.

Tüm tırnakları kolonyada 3-4 dakika beklettikten sonra pamuk yardımıyla ojeyi silmeye başlıyoruz.

Yumuşayan ojeyi tırnaklarınızla çıkararak bu işlemi daha da hızlandırabilirsiniz.

Bu yöntem aseton kadar pratik olmasa da ojeniniz çıkmasına yardımcı olur.

OJENİZİ ÇIKARIRKEN TIRNAKLARINIZ BESLENECEK

Bir diğer yöntemde ise ilk olarak yarım limonun suyunu sıkın ve üzerine sirkeyi ekleyin.

Tüm tırnaklarınızı 5 dakikalığına bu karışıma koyun ve ardından ojeyi pamukla çıkarmaya başlayın.

Aynı zamanda, limon ve sirke tırnaklarınız için oldukça iyi bir besleyici.

TIRNAKLARINIZI FIRÇALAYIN

Eskimiş ojeleri çıkarmak için diş macunu kullanabilirsiniz.

Diş fırçanıza biraz macun sürmeniz ve tırnaklarınızı fırçalamanız yeterli.

Bu yöntemi uygulamaya başlamadan önce tırnaklarınızı birkaç dakika sıcak suda bekletmenin işinizi kolaylaştıracağını da ekleyelim.

DEZENFEKTANLA VE SIVI SABUNLA BERABER OJELERDEN KURTULUN