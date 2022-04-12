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Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

12.04.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği milyonlarca vatandaşın gündemini oluşturmaktadır. 3600 ek gösterge çalışmaları devam ederken asgari ücrete zam yapılacağı öne sürülmüştü. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak." açıklamasının ardından asgari ücret konusu aydınlatılmayı bekliyor. İşte asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? sorusunun cevabı!

Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından aralık ayında 2022 yılında geçerli olacak ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, ‘Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak’ açıklamasını yapmıştı. İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklama şu şekildeydi:

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete enflasyon yüzde 36'yken yüzde 50 zam yapıldığını söyledi. Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuşan Bakan Bilgin, memur, işçi ve emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı verilmesi için düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge konusunun da Mayıs ayında Meclis'e gelebileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan
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