Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi? Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Asgari ücrete ikinci zam var mı? Asgari ücret yeniden artacak mı?

Asgari ücrete yeniden zam yapılacak iddialarına geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıklama getirmişti. Aralık ayında yüzde 50 oranında rekor şekilde zamlanan ücrette bilindiği üzere vergi muafiyeti sağlandı. Enflasyon oranları göz önüne alınarak yeni zamma ilişkin ilk sinyal Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Vatandaşların asgari ücret Temmuz zammı ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Asgari ücrete ikinci zammın yapılıp yapılmayacağına dair detayları haberimizde işledik...

ASGARİ ÜCRETE YENİDEN ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak" diyerek bir çalışmanın olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyleyerek "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücrete zam tartışmaları hakkında son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Gaziantep'te Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bakan Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım" şeklinde açıklamada bulundu.

