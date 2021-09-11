Aşı karşıtları İstanbul Maltepe'de protesto gösterisi düzenledi

İstanbul Maltepe'de aşı karşıtları, yeni koronavirüs önlemlerine, testlere, maske kullanımına ve aşılama programına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre protesto gösterilerine 2000'den fazla kişi katıldı ve gösterilere katılanlara HES, aşı kartı ya da negatif test kontrolü yapılmadı.

DHA'nın haberine göre Maltepe Etkinlik Alanı'na toplananlara giriş noktalarında polis maske kontrolü yaptı, maskesiz olanlar maske takmaları konusunda uyarıldı ve katılımcılara maske dağıtıldı. Ancak çoğu katılımcının protesto alanına girdikten sonra maskeleri çıkardığı görüldü.

Polis, araçlarıyla zaman zaman alanının etrafında dolaşarak "salgının devam ettiği ve maske, mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği" uyarıları yaptı.

Reuters haber ajansına konuşan katılımcılardan 40 yaşındaki yazılım geliştiricisi Erdem Boz, "Salgın, özgürlüklerimiz daha da kısıtlanarak devam ediyor, bunun sonu yok. Maskeler, aşılar, PCR testlerinin hepsi zorunlu kılınabilir. Biz memnuniyetsizliğimizi dile getirmek için buradayız" dedi.

Hafta başında son kabine toplantısından sonra açıklanan yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında, 6 Eylül'den itibaren şehirler arası uçuşlarda, otobüs, tren yolculuklarında ve konserler, tiyatrolar gibi geniş katılımlı etkinliklerde aşı kartı veya negatif Covid-19 testi gösterme zorunluluğu getirildi.

Okulların açılmasıyla birlikte de aşısız bütün öğretmen ve çalışanlara haftada iki defa PCR testi yapılması zorunlu kılındı. Kamuya açık alanlarda da maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe tedbirleri yürürlükte.

https://www.youtube.com/watch?v=DTJ6U-w-zjk

Abdurrahman Dilipak konuşmacı olarak katıldı

Reuters'a konuşan aşı karşıtı Aynur Buyruk Bilen, "Bütün bu emirlere karşıyız. Aşıların henüz tam olmadığını düşünüyorum, bu deneysel bir sıvı" dedi.

Aşı karşıtları sosyal medyada da '#HerYerMaltepeHerYerDireniş' etiketiyle kampanya düzenledi.

Bazı protestocular ellerinde, daha önce kürtaj haklarını savunan aktivistlerin eylemlerinde kullanılan "Benim bedenim benim kararım" sloganı yazılı pankartlar taşıdı.

Bazı protestocuların ellerinde de "Salgın değil biyolojik savaş, yalana teslim olma", "Türk milleti esaret altında kalmayacak", "Kobay değilim" yazılı pankartlar olduğu görüldü.

Gazeteci, Abdurrahman Dilipak, Hamza Yardımcıoğlu, Sema Maraşlı, Cemil Can, şarkıcı Bora Gencer, Zafer Ege, Erkan Trükten ve Dr. Bilgehan Bilge de protesto gösterilerinde konuşmacı olarak yer aldı.

Gösteride önce İstiklal Marşı okundu, daha sonra "Covid şehitleri" olarak andıkları Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenler için dua okundu.

Abdurrahman Dilipak konuşmasında şu iddialarda bulundu:

"Burada küresel güçlere meydan okumak için varız. Adının Covid olduğunu iddia ettiğiniz virüsün yarasadan konakçıya, oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini, hikaye gibi bize anlatıp durdunuz. PCR tanı kitleriyle insanlarda PCR'ın görmediği virüsler var mı yok mu, yazı tura atmaya başladınız. Adına SARS-COV2 dediğiniz virüsü peçete testiyle dünyaya yaydınız. Hatırlayın Çin'de sokakta giderken düşüp ölen insanları, medyada gösterilen o trajik ölümleri. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalıştılar.

"Akraba, arkadaş ziyaretleri engellendi, tokalaşmayın, sarılmayın dediler. Siz yanınızdaki arkadaşınızın elini tutun inşallah. Şimdi biz birlikteyiz. Bu oyunu bozacağız."

