HABER

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde binlerce balık ölümleri görülmeye başlandı.

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehrinin denize döküldüğü alanda binlerce ölü balık sahile vurdu. Meydan mevki'inde sahile vuran balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi. İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekipler, balıkların ölüm nedenlerinin nehirde yayılma gösteren su sümbülü bitkisi veya atıklardan zehirlenerek olabileceğini belirterek konuyla ilgili araştırma yaptıklarını bildirdi.

2152423_eb8ec616b0883863a8cb4ee9d7169f42

Kaynak: İHA

PARTNERÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladıÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonuJandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Fanatik Beşiktaşlının evi böyle olurFanatik Beşiktaşlının evi böyle olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık ölümleri Asi nehri Akdeniz

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.