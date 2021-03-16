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Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya 90 bin TL'lik altın kaptırdı

16.03.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya 90 bin TL'lik altın kaptırdı

Sivas'ta, telefonla aradığı Nermin T.'ye (66) adının FETÖ soruşturmasına karıştığını belirterek, 90 bin TL değerindeki altınlarını alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Polise başvuran Nermin T., "Annemin, babamın adını, hatta bugün aşı olduğumuzu bile söyledi. O kadar inandırıcılar ki aşımı bile bildiler" dedi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerindeki 7 katlı Güneş Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Nermin T.'yi telefonla arayan ve kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, isminin FETÖ'ye karıştığını, ByLock kullandığını ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekmek için eve geleceklerini söyledi.

90 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARI VERDİ

Bunun üzerine paniğe kapılan Nermin T., kendisini sivil polis olarak tanıtan kişiyi eve aldı. Nermin T., yaklaşık 90 bin TL değerindeki 7 bilezik, 1 Trabzon burması diye tabir edilen bilezik ve bir miktar çeyrek ve yarım altını şüpheliye verdi. Altınları alan şüpheli hızla evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nermin T., kızı Bahar U.'ya haber verdi. Eve gelen Bahar U., annesinin dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasından dolandırıcıyı tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

'AŞI OLDUĞUMUZU BİLE BİLDİ'

Bugün koronavirüs aşısı yaptıran Nermin T.'ye dolandırıcının, inanması için bunu da söylediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Nermin T.'nin, evine gelenin polis olduğunu düşünerek altınları verdiği öğrenildi. Polislere olay anını anlatan Nermin T., "Acaba bizi mi takip ettiler. Annemin, babamın adını, hatta bugün aşı olduğumuzu bile söyledi. O kadar inandırıcılar ki aşımı bile bildiler. Neyse ki canıma bir şey yapmadı" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sivas

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