Aşı olmayana ekmek satışı yapılmayacak mı? Açıklama geldi

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayılarındaki artış üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, yeni bir karar aldığını duyurdu.

"KARARIN TÜM TÜRKİYE'YE YAYILMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü olmadığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, "Vaka sayıları artmaya başlayınca karar almak zorunda kaldık. Şu anda koronavirüs vaka sayıları aşırı bir şekilde artmaya başladı. Gidişatı iyi görmüyoruz. Bizler de fırıncılar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. O yüzden fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacağız. Şu anda 6 ilçede bu kararı aldık. Bu ilçeler ise Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler. Ancak bu kararın en kısa zamanda 39 ilçeye yayılacağını düşünüyorum. Hatta bu kararın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü yok" dedi.

TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU: SÖZ KONUSU DEĞİL

Söz konusu haber gündem yaratırken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise "Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek" türü bir uygulamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Başkan Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Aşı olmayanları fırınlarımıza sokmayacağız, ekmek vermeyeceğiz" türü haberlere sebep olacak açıklamaların federasyonun görüşlerini yansıtmadığını bildirdi.

Bu konunun tartışılıyor olmasının kendilerini üzdüğünü belirten Balcı, "Bizler, salgın sürecinde, vatandaşlarımızın ekmeksiz kalmamaları için gecesini gündüzüne katan 7/24 hizmet üreten fırıncı esnafı olarak, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonraki zamanlarda da Sağlık Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kamuoyuna yapacağımız açıklamalar tamamen ilgili bakanlıklarımız ile yapacağımız görüşmelerin bir neticesi olarak sizlerle paylaşılacaktır. Şu an için 'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' türü bir uygulama söz konusu değildir. Kamuoyumuzun bu hassas süreçte ilgili kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki beyanatlara pirim vermemesini hassasiyetle rica ediyorum" dedi.

(DHA)

