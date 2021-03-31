Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken Kovid aşısı yaptırılır mı? Diyanet'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs aşısının orucu bozup bozmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Yüz binlerce Müslüman Ramazan ayı boyunca oruç tutacak. Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs döneminde koronavirüs aşısı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar ise arama motorları üzerinden aşı olmak orucu bozar mı? sorgusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte, Diyanet'in yanıtı...

KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruç ve koronavirüs aşısı konusuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.

Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir."

