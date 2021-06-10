Aşı randevusu nasıl alınır? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakandan müjde

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebi ile aşı çalışmaları da hızlanmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk senedir virüs ile mücadele eden ülkemizde, yeterli sayıda aşıların bulunması ile aşı yaş sınırlaması da gittikçe düşüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Haziran gününde aşı hakkının 45 yaşa indirildiğini açıkladı. Bu kapsamda 45 yaş üzeri kişiler 10 Haziran tarihinden itibaren aşı randevusu alabilecek. Peki aşı randevusu nasıl alınır?

45 YAŞ ÜZERİ AŞI RANDEVUSU ALABİLİYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alanlar, randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, tarihi geldiğinde ise randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Ya da başka bir seçenek olarak vatandaşlar, ALO 182 hattını arayarak da aşı randevusu oluşturabilecek.