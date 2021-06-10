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Aşı randevusu nasıl alınır? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakandan müjde

10.06.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarının hızlandırılacağını duyurmuştu. Aşı yaşının bir süre önce 50 yaşa kadar indiğinin müjdesinin verilmesinin ardından Bakan Koca bugün 45 yaş üzerine aşı sıralamasının açıldığını duyurdu. Yine birkaç gün önce, Eylül’de okulların açılmasını ve yüz yüze eğitime geçilebilmesini sağlamak için tüm öğretmenlere aşı hakkı açılmıştı.

Aşı randevusu nasıl alınır? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakandan müjde

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebi ile aşı çalışmaları da hızlanmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk senedir virüs ile mücadele eden ülkemizde, yeterli sayıda aşıların bulunması ile aşı yaş sınırlaması da gittikçe düşüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Haziran gününde aşı hakkının 45 yaşa indirildiğini açıkladı. Bu kapsamda 45 yaş üzeri kişiler 10 Haziran tarihinden itibaren aşı randevusu alabilecek. Peki aşı randevusu nasıl alınır?

45 YAŞ ÜZERİ AŞI RANDEVUSU ALABİLİYOR!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alanlar, randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, tarihi geldiğinde ise randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

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Ya da başka bir seçenek olarak vatandaşlar, ALO 182 hattını arayarak da aşı randevusu oluşturabilecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

Vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.

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40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

45 yaş üzeri vatandaşlar için 10 Haziran itibariyle aşı randevusunun açılmasının ardından vatandaşlar 40 yaş üzeri için randevuların ne zaman açılacağını merak ediyor.

Aşıların ülkemize tedariği hızlandıkça, aşı randevularının da hızlı bir şekilde 5 yaş düşerek devam edeceği biliniyor.

Fahrettin Koca 9 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada; "Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak. İkincisi, kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim.

Üçüncüsü ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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