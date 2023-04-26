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Aşık etme garantili taktiğini paylaştı! Flört tüyosu milyonlarca kişi tarafından izlendi

26.04.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşık olmak ve karşınızdaki kişiyi kendinize aşık etmek oldukça zor olabiliyor. İlk buluşmalarda etkileyici bir izlenim bırakmak isteyenler internet üzerinden flört tüyolarını araştırıyor. TikTok'ta bir uzman herkeste işe yarayacağını düşündüğünü karşınızdaki kişinin size aşık olmasını sağlayacak taktiği paylaştı.

Aşık etme garantili taktiğini paylaştı! Flört tüyosu milyonlarca kişi tarafından izlendi

Flört ederken üçgen yöntemini kullanan kişilerin başarı hikayeleri sosyal medyada oldukça paylaşılıyor. Eski dönemlerden itibaren kullanılan bu taktik son zamanlarda tekrardan popüler hale geldi. Bu taktiği TikTok'ta paylaşan Valeria, 6 milyondan fazla izlenerek sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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Yayınladığı videonun başına "Bir kişinin size takıntılı veya aşık olmasına neden olacak üçgen yöntemi" yazdı. Valerie, "Üçgen yöntemini hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben bu yöntemi denedim. Öyleyse size hikayeyi anlatayım, ama önce size nasıl yapılacağını anlatayım." dedi.

BAKIŞLARINIZLA ÜÇGEN OLUŞTURUN

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Biriyle sohbet ederken ilk yapmanız gereken şey onlarla göz teması kurmaktır. Sonra sağ gözlerine, sonra ağızlarına ve sol gözlerine bakacaksınız." Valeria daha sonra göz hareketinin nasıl olması gerektiğini gösterdi. "Üçgen gibi şekilleniyorsun ya da sağ gözüne, soluna ve sonra ağzına bakarak aynısını yapabilirsin" dedi.

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Taktiğin nasıl yapıldığını anlatan Valeria, bu taktikle flörtünü kendine aşık ettiğini açıkladı. "Bir çocukla takılıyordum ve derin bir sohbet ediyorduk. Karşımda oturuyordu ve bana bakıyordu. Ben de bu üçgen yöntemini yaptım ve size söylüyorum bu adam... O anda aşık oldu"

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Valeria'nın videosuna yorum yapan bir kişi, "Aşık olduğumda yaptım ve karşımdaki kişiyi her zaman bana bakarken yakaladım veya ona baktığımda göz kontağı kuruyordu" dedi.

"EN İYİ FLÖRT TEKNİĞİ"

Göz hareketi' olarak da bilinen yöntem hakkında yazan beden dili uzmanı Judi James, bunun 'kitaptaki en iyi flört tekniği olduğunu, ancak doğal yapılması gerektiğini açıkladı. Judi, DailyMail.com'a "Göz temasının kendisi bir çekim sinyalidir, ancak göz ifadesinin göz korkutucu olarak görülebilecek bir bakış yerine hafif ve eğlenceli-cilveli kalması için yumuşak olması ve daha çok göz gülümsemesi gibi görünmesi gerekir" dedi.

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KÜÇÜK DOZLARDA YAPMALISINIZ

"Ve onların bakışlarıyla uyum içinde olduğuna dikkat etmen gerekiyor." Karşınızdaki kişi utangaçsa ve göz teması kurmaktan rahatsız oluyorsa, onu rahatsız etmemek için bunu küçük dozlarda yapmanız gerekecektir. "Aksi takdirde, göz teması ve ardından dudaklara doğru aşağı ve yukarı hareket etmeniz bir öpücük önerdiğinizi veya onay sinyalleri verdiğinizi gösteren bir işaret gibi görünecektir."

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