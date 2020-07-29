Aşık olmaktan korkanların sayısı her geçen gün artıyor! İşte filofobinin detayları...

İnsanlık tarihinde kötü duygular kadar iyi duyguların da oldukça eski tarihi vardır. Aşk da en az bizim tarihimiz kadar eskiye dayanan, uğruna savaşlar yapılan, devletleri yıkan güçlü bir duygu olarak bilinir. Ancak bir de madalyonun öbür yüzü var ki o da aşık olmaktan korkmak. Tıbbi ismi filofobi olan bu rahatsızlık, insanları hem aşktan hem de sevgiden uzak tutan bir rahatsızlık olarak biliniyor.

FİLOFOBİ NEDİR?

Bir çeşit korku olan filofobi, kişinin daha önceki ilişkilerinde kötü deneyim yaşaması sonucunda aşk, sevgi gibi kavramlara uzak durması demektir. Kısacası sorunun kökeni kişinin daha önce yaşadıklarına dayanıyor. Yalnızca aşk hayatı kötü gidenlerde değil, daha önce reddedilen insanlarda da filofobi ortaya çıkabiliyor. Kişi, bir süre sonra kendisini tamamen ilişki ortamından uzaklaştırıyor ve tekdüze bir yaşam biçimine geçiyor.

KİMLER FİLOFOBİYE DAHA ÇABUK YAKALANIR?

Bir psikoloğa gittiğinizde sorunlarınızı anlatırken, “Çocukluğunuza inelim” sözünü sık duyabilirsiniz. Bunu, o dönemde yaşadıklarınızı ve unuttuğunuzu sandığınız pek çok olayı ya da sözü yıllar sonra psikolojinize etki etmesine bağlayabiliriz. Dolayısıyla filofobide de bu durum söz konusudur. Henüz çok küçükken sevgi görmeyen ya da terk edilmek gibi kötü bir cümle ile tehdit edilen çocuklar, yıllar sonra büyüyüp, yetişkin bireyler olduklarında bu duygu durumlarını içlerinde saklarlar ve ilişkiye başlayacakları zaman terk edilme ile karşılaşmamak için başlamamayı tercih ederler.