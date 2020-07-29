HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aşık olmaktan korkanların sayısı her geçen gün artıyor! İşte filofobinin detayları...

Aşık olmaktan korkanların sayısı her geçen gün artıyor! İşte filofobinin detayları...

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Aşk, belki de dünyanın en güzel ve zarif duygularının başında geliyor. Aile dışında sevmenin ve sevilmenin sonuna kadar hissedildiği başka bir ortam hemen hemen yok gibi. Ancak zaman zaman aşktan ve onun getirdiklerinden korkarak, kendimizi geri çekebiliriz. Tıp dünyasının “filofobi” dediği, aşık olma korkusu, günümüzde oldukça yaygın.

Aşık olmaktan korkanların sayısı her geçen gün artıyor! İşte filofobinin detayları...

İnsanlık tarihinde kötü duygular kadar iyi duyguların da oldukça eski tarihi vardır. Aşk da en az bizim tarihimiz kadar eskiye dayanan, uğruna savaşlar yapılan, devletleri yıkan güçlü bir duygu olarak bilinir. Ancak bir de madalyonun öbür yüzü var ki o da aşık olmaktan korkmak. Tıbbi ismi filofobi olan bu rahatsızlık, insanları hem aşktan hem de sevgiden uzak tutan bir rahatsızlık olarak biliniyor.

FİLOFOBİ NEDİR?

Bir çeşit korku olan filofobi, kişinin daha önceki ilişkilerinde kötü deneyim yaşaması sonucunda aşk, sevgi gibi kavramlara uzak durması demektir. Kısacası sorunun kökeni kişinin daha önce yaşadıklarına dayanıyor. Yalnızca aşk hayatı kötü gidenlerde değil, daha önce reddedilen insanlarda da filofobi ortaya çıkabiliyor. Kişi, bir süre sonra kendisini tamamen ilişki ortamından uzaklaştırıyor ve tekdüze bir yaşam biçimine geçiyor.

KİMLER FİLOFOBİYE DAHA ÇABUK YAKALANIR?

Bir psikoloğa gittiğinizde sorunlarınızı anlatırken, “Çocukluğunuza inelim” sözünü sık duyabilirsiniz. Bunu, o dönemde yaşadıklarınızı ve unuttuğunuzu sandığınız pek çok olayı ya da sözü yıllar sonra psikolojinize etki etmesine bağlayabiliriz. Dolayısıyla filofobide de bu durum söz konusudur. Henüz çok küçükken sevgi görmeyen ya da terk edilmek gibi kötü bir cümle ile tehdit edilen çocuklar, yıllar sonra büyüyüp, yetişkin bireyler olduklarında bu duygu durumlarını içlerinde saklarlar ve ilişkiye başlayacakları zaman terk edilme ile karşılaşmamak için başlamamayı tercih ederler.

FİLOFOBİNİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Psikolog ya da psikiyatra gittiğinizde öncelikle filofobinizin tespiti ve sizdeki şiddetinin hangi boyutta olduğunu gibi bilgiler elde edilmeye çalışılır. Böylece tedavinin nasıl olması gerektiğine karar verirler. İlk olarak terapi yöntemini deneyen uzmanlar, hastalığın daha ileri seviyelerde olduğunu ve bu şekilde çözüme kavuşmayacağını düşünürlerse ilaç tedavisine geçebilirler. Terapi tedavisinde hayal etme ve aşık olmaya yöneltecek argümanlar kullanılır. Ancak rahatsızlıkla uzun zamandır savaşan kimseleri tedavi etmek oldukça zor olduğu için bu argümanlar işe yaramayabilir. Bu tip durumlarda farklı tedavi yöntemleri de denenebilir.

Aşk, normal insanlar için dünyanın en güzel duygularından birisi olsa da, zaman zaman yaşadıklarımızdan kaynaklanan problemler bizi bu hisleri yaşamaktan mahrum edebilir. Bu nedenle aşık olmak, birisine sevgi beslemek bize oldukça uzak gelebilir. Eğer bu tip bir durumun içerisinde olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almalı ve sorununuza çare aramalısınız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
İşte kilo vermekle ilgili en sık yapılan hatalarİşte kilo vermekle ilgili en sık yapılan hatalar
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

Hepsi çocukların midesinden çıktı! Görenleri şoke eden manzara

Hepsi çocukların midesinden çıktı! Görenleri şoke eden manzara

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğru sanıyoruz ama aslında hepsi yanlış! Kilo vermekle ilgili en sık yapılan hatalar

İşte kilo vermekle ilgili en sık yapılan hatalar

Bu besinler cilt sağlığına çok faydalı! Brezilya güzeli de diyet programında yer veriyor...

Brezilya güzeli de diyet programında yer veriyor...

Meğer çikolata bu hastalıkları önlüyormuş! Faydasını görmek için bunlara dikkat etmelisiniz...

Çikolatanın faydasını görmek için bunlara dikkat etmelisiniz...

Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için bu önerilere dikkat

Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmenin 10 yolu!

Pandemide havuz mu deniz mi tercih edilmeli?

Pandemide havuz mu deniz mi tercih edilmeli?

Çocukların göz sağlığını bozan 5 yaz tehlikesi!

Dikkat! Güneş ışınları kataraktla sonuçlanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.