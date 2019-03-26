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Aşık Veysel eserleriye CRR'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 23:27 | Son Güncelleme

"Dostlar Beni Hatırlasın" başlıklı konserde, sanatçı Cengiz Özkan, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Emel Taşçıoğlu ve Necdet Kaya sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) düzenlenen konserle anıldı.

Sunuculuğunu radyo programcısı Jale Şengün'ün üstlendiği "Dostlar Beni Hatırlasın" başlıklı konserde, sanatçı Cengiz Özkan, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Emel Taşçıoğlu ve Necdet Kaya sahne aldı.

Konserde, sanatçılar Aşık Veysel'in aralarında "Güzelliğin On Para Etmez", "Beni Hor Görme Gardaşım", "Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana" ve "Seherde Ağlayan Bülbül"ün bulunduğu birçok eserini seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda sanatçılar birlikte sahneye çıkarak "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı türküyü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
aşık veysel CRR

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