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Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer İYİ Parti'den istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucularından, Genel Başkan Danışmanı, Genel İdare Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili adayı Çiğdem Özer partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aşık Veysel'in torunu olan Çiğdem Özer'in 24 Haziran seçimlerindeki İYİ Parti'den milletvekili adaylığı günlerce konuşulmuştu. Özer istifa sonrası yaptığı açıklamada, “Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek kendisiyle helalleştim” dedi.

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer İYİ Parti'den istifa etti!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Özer istifası sonrası ”Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız” anlayışıyla yola çıkan herkesin bu aziz vatana borcu vardır. Parti Kurucusu daha sonra ise Genel Başkan Danışmanı, Genel İdare Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Adayı olduğum İyi Parti’den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi ve şunları söyledi:

"22 YILLIK PROFESYONEL İŞ HAYATIMI BIRAKTIM"

”Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine ve uzun görüşmelerimiz neticesinde kadın hareketine inanarak 22 yıllık profesyonel iş hayatımı bırakıp İyi Parti’ye katılmıştım, bugün ise gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım.

"GELDİĞİM GİBİ GİTMEK İSTEDİM"

Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek kendisiyle helalleştim. Partinin kuruluşundan itibaren gerek Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı olması adına, gerekse seçimlerde İzmir’den milletvekili çıkarabilmek adına çok çalışarak mücadele ettim, bu süreçte pek çok deneyim edinme ve dost kazanma fırsatım oldu.

"MÜCADELEME YILMADAN DEVAM EDECEĞİM"

Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, Parti Yönetimine, Parti Teşkilatı Üyelerine ve İzmir halkına desteklerinden dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Ülkemizin, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları olmak üzere hepimizin çaba göstermesine ihtiyacı var. Ben de daha iyi bir Türkiye yolundaki mücadeleme yılmadan devam edeceğim”

ADAYLIĞI GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Aşık Veysel'in torunu olan Çiğdem Özer'in 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı olması büyük dikkat çekmişti. Özer'in adaylığı medyada günlerce konuşulmuştu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu partiden bir cacık olmayacak kokmadan kaçayım dedin
seçim bitti. i.p. de görevini tamamladı. her gün istifa eden edene. istikamet chp.
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