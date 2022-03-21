Aşık Veysel sözleri nelerdir? İşte Aşık Veysel türkülerinde geçen en güzel sözler!

Aşık Veysel ölüm yıl dönümü dolayısıyla günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 21 Mart 1973 yılında hayatını kaybeden ünlü halk ozanı ile ilgili Aşık Veysel sözleri nelerdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Aşık Veysel'in hayat hikayesi ve eserlerinde geçen sözler haberimizde.

AŞIK VEYSEL SÖZLERİ NELERDİR?

"Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez."

"Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı."

"Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?"

"Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin."

"Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır."

"Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır."

"Kuran’a bak, İncil’e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakitatte yüz karası…"

"Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma."

"Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da

Gönlü güzel olana kırk yılda doyamazsın."

“İnan sana değil kastım,

cahille sohbeti kestim. ”

"Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece"

“Sanki bir pazar yeri dolaştım, demiş

Üç metre bez aldım, gidiyorum.”

AŞIK VEYSEL KİMDİR? NERELİ?

Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894'de Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğdu.

Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu olan halk ozanının annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet'tir.

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun babası bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, o dönem yaşadıkları yerde yaygınlaşan çiçek hastalığı sebebiyle ölmüştür. Sonrasında Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü yitirdi.

Babasının, oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Veysel, 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey'in de desteği ile birçok ili dolaşmaya başladı. Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Âşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir.

Eserlerinde yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk iç içedir. Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.

AŞIK VEYSEL NE ZAMAN ÖLDÜ?

1973 yılında akciğer kanseri sonucunda hayatını kaybeden Aşık Veysel'in Bahri Şatıroğlu, Ahmet Şatıroğlu, Menekşe Şatıroğlu Süzer, Zekine Şatıroğlu, Hayriye Özer adında beş çocuğu vardır.

HALK OZANI AŞIK VEYSEL GÖZLERİNİ NEDEN KAYBETTİ?

Aşık Veysel Şatıroğlu çiçek hastalığı sebebiyle yedi yaşında iki gözünü kaybetmiştir.

AŞIK VEYSEL'İN ESERLERİ NELERDİR?

Anlatamam Derdimi

Arasam Seni Gül İlen

Atatürk'e Ağıt

Beni Hor Görme

Beş Günlük Dünya

Bir Kökte Uzamış

Birlik Destanı

Çiçekler

Cümle Âlem Senindir

Derdimi Dökersem Derin Dereye

Dost Çevirmiş Yüzünü Benden

Dost Yolunda

Dostlar Beni Hatırlasın

Dün Gece Yar Eşiğinde

Dünya'ya Gelmemde Maksat

Esti Bahar Yeli

Gel Ey Âşık

Gonca Gülün Kokusuna

Gönül Sana Nasihatim

Gözyaşı Armağan

Güzelliğin On Para Etmez

Kahpe Felek

Kara Toprak

Kızılırmak Seni Seni

Küçük Dünyam

Murat

Ne Ötersin Dertli Dertli

Necip

Sazım

Seherin Vaktinde

Sekizinci Ayın Yirmi İkisi

Sen Bir Ceylan Olsan

Sen Varsın

Şu Geniş Dünya'ya

Uzun İnce Bir Yoldayım

Yaz Gelsin

Yıldız (Sivas Ellerinde)

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz

