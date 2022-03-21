Aşık Veysel sözleri nelerdir? İşte Aşık Veysel türkülerinde geçen en güzel sözler!

Aşık Veysel ölüm yıl dönümü dolayısıyla günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 21 Mart 1973 yılında hayatını kaybeden ünlü halk ozanı ile ilgili Aşık Veysel sözleri nelerdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Aşık Veysel'in hayat hikayesi ve eserlerinde geçen sözler haberimizde.
"Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez."
"Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı."
"Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?"
"Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin."
"Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır."
"Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır."
"Kuran’a bak, İncil’e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakitatte yüz karası…"
"Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma."
"Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da
Gönlü güzel olana kırk yılda doyamazsın."
“İnan sana değil kastım,
cahille sohbeti kestim. ”
"Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece"
“Sanki bir pazar yeri dolaştım, demiş
Üç metre bez aldım, gidiyorum.”
Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894'de Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğdu.
Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu olan halk ozanının annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet'tir.
Aşık Veysel Şatıroğlu'nun babası bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, o dönem yaşadıkları yerde yaygınlaşan çiçek hastalığı sebebiyle ölmüştür. Sonrasında Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü yitirdi.
Babasının, oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Veysel, 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey'in de desteği ile birçok ili dolaşmaya başladı. Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Âşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir.
Eserlerinde yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk iç içedir. Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.
1973 yılında akciğer kanseri sonucunda hayatını kaybeden Aşık Veysel'in Bahri Şatıroğlu, Ahmet Şatıroğlu, Menekşe Şatıroğlu Süzer, Zekine Şatıroğlu, Hayriye Özer adında beş çocuğu vardır.
Aşık Veysel Şatıroğlu çiçek hastalığı sebebiyle yedi yaşında iki gözünü kaybetmiştir.
Anlatamam Derdimi
Arasam Seni Gül İlen
Atatürk'e Ağıt
Beni Hor Görme
Beş Günlük Dünya
Bir Kökte Uzamış
Birlik Destanı
Çiçekler
Cümle Âlem Senindir
Derdimi Dökersem Derin Dereye
Dost Çevirmiş Yüzünü Benden
Dost Yolunda
Dostlar Beni Hatırlasın
Dün Gece Yar Eşiğinde
Dünya'ya Gelmemde Maksat
Esti Bahar Yeli
Gel Ey Âşık
Gonca Gülün Kokusuna
Gönül Sana Nasihatim
Gözyaşı Armağan
Güzelliğin On Para Etmez
Kahpe Felek
Kara Toprak
Kızılırmak Seni Seni
Küçük Dünyam
Murat
Ne Ötersin Dertli Dertli
Necip
Sazım
Seherin Vaktinde
Sekizinci Ayın Yirmi İkisi
Sen Bir Ceylan Olsan
Sen Varsın
Şu Geniş Dünya'ya
Uzun İnce Bir Yoldayım
Yaz Gelsin
Yıldız (Sivas Ellerinde)
Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz
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