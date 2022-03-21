HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşık Veysel sözleri nelerdir? İşte Aşık Veysel türkülerinde geçen en güzel sözler!

Aşık Veysel sözleri nelerdir? İşte Aşık Veysel türkülerinde geçen en güzel sözler!

21.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşık Veysel ölüm yıl dönümünde anılıyor. 21 Mart 1973 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde yaşamını yitiren ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in türkülerinde geçen en güzel sözler merak konusu oldu. Peki Aşık Veysel sözleri nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Aşık Veysel sözleri nelerdir? İşte Aşık Veysel türkülerinde geçen en güzel sözler!

Aşık Veysel ölüm yıl dönümü dolayısıyla günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 21 Mart 1973 yılında hayatını kaybeden ünlü halk ozanı ile ilgili Aşık Veysel sözleri nelerdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Aşık Veysel'in hayat hikayesi ve eserlerinde geçen sözler haberimizde.

Aşık Veysel kimdir? Nereli? Ne zaman öldü? Halk Ozanı Aşık Veysel gözlerini neden kaybetti?

AŞIK VEYSEL SÖZLERİ NELERDİR?

"Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez."

"Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı."

"Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?"

"Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin."

"Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır."

"Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır."

"Kuran’a bak, İncil’e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakitatte yüz karası…"

"Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma."

"Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da

Gönlü güzel olana kırk yılda doyamazsın."

“İnan sana değil kastım,

cahille sohbeti kestim. ”

"Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece"

“Sanki bir pazar yeri dolaştım, demiş

Üç metre bez aldım, gidiyorum.”

Aşık Veysel kimdir? Nereli? Ne zaman öldü? Halk Ozanı Aşık Veysel gözlerini neden kaybetti?

AŞIK VEYSEL KİMDİR? NERELİ?

Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894'de Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğdu.

Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu olan halk ozanının annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet'tir.

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun babası bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, o dönem yaşadıkları yerde yaygınlaşan çiçek hastalığı sebebiyle ölmüştür. Sonrasında Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü yitirdi.

Babasının, oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Veysel, 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey'in de desteği ile birçok ili dolaşmaya başladı. Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Âşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir.

Eserlerinde yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk iç içedir. Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.

AŞIK VEYSEL NE ZAMAN ÖLDÜ?

1973 yılında akciğer kanseri sonucunda hayatını kaybeden Aşık Veysel'in Bahri Şatıroğlu, Ahmet Şatıroğlu, Menekşe Şatıroğlu Süzer, Zekine Şatıroğlu, Hayriye Özer adında beş çocuğu vardır.

Aşık Veysel kimdir? Nereli? Ne zaman öldü? Halk Ozanı Aşık Veysel gözlerini neden kaybetti?

HALK OZANI AŞIK VEYSEL GÖZLERİNİ NEDEN KAYBETTİ?

Aşık Veysel Şatıroğlu çiçek hastalığı sebebiyle yedi yaşında iki gözünü kaybetmiştir.

Aşık Veysel kimdir? Nereli? Ne zaman öldü? Halk Ozanı Aşık Veysel gözlerini neden kaybetti?

AŞIK VEYSEL'İN ESERLERİ NELERDİR?

Anlatamam Derdimi
Arasam Seni Gül İlen
Atatürk'e Ağıt
Beni Hor Görme
Beş Günlük Dünya
Bir Kökte Uzamış
Birlik Destanı
Çiçekler
Cümle Âlem Senindir
Derdimi Dökersem Derin Dereye
Dost Çevirmiş Yüzünü Benden
Dost Yolunda
Dostlar Beni Hatırlasın
Dün Gece Yar Eşiğinde
Dünya'ya Gelmemde Maksat
Esti Bahar Yeli
Gel Ey Âşık
Gonca Gülün Kokusuna
Gönül Sana Nasihatim
Gözyaşı Armağan
Güzelliğin On Para Etmez
Kahpe Felek
Kara Toprak
Kızılırmak Seni Seni
Küçük Dünyam
Murat
Ne Ötersin Dertli Dertli
Necip
Sazım
Seherin Vaktinde
Sekizinci Ayın Yirmi İkisi
Sen Bir Ceylan Olsan
Sen Varsın
Şu Geniş Dünya'ya
Uzun İnce Bir Yoldayım
Yaz Gelsin
Yıldız (Sivas Ellerinde)
Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! 4 aylık bebek yatağında ölü bulunduKahreden olay! 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Doktora saldırdığı iddia edilmişti! Uzman Çavuş hakkında flaş kararDoktora saldırdığı iddia edilmişti! Uzman Çavuş hakkında flaş karar
Peş peşe tatil haberleri geliyorPeş peşe tatil haberleri geliyor
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkü evinde istek parça kavgası!

Türkü evinde istek parça kavgası!

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Başıboş sahipsiz kiralık ordu

Başıboş sahipsiz kiralık ordu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.