Aşılama programı ekonomiye ne zaman toparlanma olarak yansıyacak?

Aşılama kampanyaları dünya çapında devam ederken, aşılanma oranları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Aşıya öncelikli olarak ulaşan ve arz konusunda sıkıntı yaşamayan gelişmiş ülkelerde aşılanma hızını belirleyen temel faktör, eldeki aşıların dağıtımı ve uygulanmasına yönelik beceri ve altyapı ile ilgili.

Bu noktada bile ülkeden ülkeye önemli farklar görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin aşılanma oranlarının geriden gelmesinin esas sebebi ise arz konusunda yaşanan sıkıntılar.

Aşılamaların gelmiş olduğu nokta, bundan sonraki süreçte ekonomik aktivite açısından ne ifade eder? Beklentileri nasıl şekillendirir? Bu soruyu cevaplayabilmek için pandeminin ekonomiyi hangi kanallardan vurduğunu hatırlamakta fayda var.

Pandemi ekonomiyi bir taraftan kendi sınırlarımız içinde üretimin ve talebin yavaşlaması sebebi ile etkilerken bir taraftan da ticaret bağları nedeni ile ihracat ve ithalat pazarlarımızı azaltmak sureti ile etkiliyor.

Bu açıdan değerlendirdiğimizde, aşılamayı en hızlı tamamlayacak gibi görünen İsrail, Suudi Arabistan gibi ülkelerde normalleşme daha çabuk başlayacağı için ekonomik aktivitedeki toparlanma da daha hızlı olacak. Restoranlar, oteller, okullar, tiyatrolar açılacak. Hizmetler sektörü daha hızlı normalleşecek.