Aşılamada Türkiye 2'ncisi Amasya'da vakalar arttı! ''Bu illet daha bitmedi''

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı 16-22 Ekim haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir'de oldu. Koronavirüs aşılama oranında başarılı bir profil çizen ancak son açıklanan koronavirüs haritasında 8'inci sırada yer alan Amasya'da, vaka sayısı 305,22'den, 332,94'ye yükseldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, aşısız 26 bin kişi olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

''12 BİN KİŞİ 2'NCİ DOZ AŞISINI OLMAMIŞ''

Amasya'nın yüzde 82,6 ile Türkiye aşı oranında 2'nci sırada olduğunu hatırlatan Dr. Nergiz "2 yıla aşkın süredir pandemi ile mücadele ediyoruz. Geldiğimiz noktada aşılamada Türkiye'de 2'nci sıradayız. Bakanlığımızın bize gösterdiği hedef, 280 bin vatandaşımızı aşılamak. Bugüne kadar yaklaşık 254 bin vatandaşımızı aşıladık, 26 bin vatandaşımız hiç aşısını olmamış durumda. Şehir olarak Türkiye'de en önce mavi olan illerden bir tanesiyiz. İlimizde 2'nci dozu gelmiş ama aşısını yaptırmamış 12 bin vatandaşımız bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklaması ile gördük ki; ilimizde de vakalarımız artıyor. Bunun nedenini, aşılanmamış vatandaşlarımıza bağlıyorum. Buradan da çağrıda bulunuyorum; Elimizdeki en büyük silahımız; aşı, aşı olmayan vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

''HASTANELERDEKİ ÇOĞU KİŞİ AŞISIZ''

Nergiz, şöyle devam etti: "Bugün hastanede yatan hastalarımızın büyük bir çoğunluğu, genç nüfusumuz, özellikle aşısız vatandaşlarımız ve aşısını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Bunların da bir an önce aşılanıp şehrimizi tamamen yüzde 100 aşılayarak vakalarımızı bitirmek istiyoruz. Mevsimin getirdiği nedenlerle, okulların, sosyal hayatın artmasıyla beraber vaka sayıları arttı. İlimizde de vaka sayılarında artış var ama bu sayının artmasındaki en büyük neden; aşısız vatandaşlarımızdır, ayrıca maske mesafe ve hijyen kurallarına uymamaktır. Vatandaşlarımızın, 2 doz olan Sinovac aşısını yaptırdıktan sonra 3'üncü doz dediğimiz hatırlatmayı da olmaları gerekiyor. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; 3'üncü doz aşınızı da yaptırın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" diye konuştu.

''LÜTFEN AŞILARIMIZI OLALIM''

Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Enes Topsakal "Amasya, aşılama oranında mavi kategoride yer alıyor ve 2'nci sıradayız. Ancak son dönemde Amasya, en çok vaka artışı olan 10 il arasında yer aldı. Aşı olmamak bahane değil; bir tercihtir. Lütfen aşılarımızı olalım, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edip, önem verelim. Aşılarımız yaptırdığımızda bu sıkıntıların ortadan kalkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Aşıdan sonra herkese bir güven geldiğini söyleyen Nejla Türk de "Hiç kimse maske takmadı. Piknik, düğün gibi etkinlikler çok oldu. Herkes düğünlere gitti, doğum günleri kutlandı. Aşıya güvendiler ve hiç kimse kendini korumadı. Vaka artışlarını buna bağlıyorum" dedi.

''BU İLLETİ BİTİRMEK BİZİM ELİMİZDE''

Özelliklere gençlere aşı olmaları konusunda çağrı yapan Hanife Yeşilyurt ise şunları söyledi: "Amasya, aşılamada Türkiye'de 2'nci sırada yer alıyor. Sağlık Bakanı açıklama yaptı ve en çok vaka artan 10 il arasında Amasya'nın da olduğunu söyledi. Kentte aşı çalışmaları güzel gidiyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak hizmet götürüyor. Buna rağmen hastanelerde ve yoğun bakımda yatan gençlerin oranının yüksek olduğu söyleniyor. Vatandaşlar ve gençler, lütfen aşımızı olalım. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmalıyız, aşılarımız olmalıyız. Maskemize, mesafemize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Lütfen artık şu maskelerimizi takalım. Bu illet daha bitmedi, bu illeti bitirmek de bizim elimizde. Lütfen, herkes aşısını olsun."

(DHA)

