HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşılamada yeni dönem! Bakan Koca "Bugün başlıyoruz" diyerek duyurdu

Aşılamada yeni dönem! Bakan Koca "Bugün başlıyoruz" diyerek duyurdu

27.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." dedi.

Aşılamada yeni dönem! Bakan Koca "Bugün başlıyoruz" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." dedi.

50 YAŞ ÜSTÜ 1 HAZİRAN'DA

Bakan Koca dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını duyurmuştu.

Bakan Koca: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacakBakan Koca: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak

Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nesrin mavi turda! Nesrin mavi turda!
İçişleri'nden 81 ilde dev uygulamaİçişleri'nden 81 ilde dev uygulama
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Korkut Eken sessizliğini bozdu

Korkut Eken sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.