Aşılamada yeni dönem! Bakan Koca "Bugün başlıyoruz" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." dedi.

Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021

50 YAŞ ÜSTÜ 1 HAZİRAN'DA

Bakan Koca dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını duyurmuştu.

Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

