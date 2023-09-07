HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Aşiret düğünü takı yarışına döndü! Binlerce kişi katıldı, rakamlar dudak uçuklattı

Aşiret düğünü takı yarışına döndü! Binlerce kişi katıldı, rakamlar dudak uçuklattı

07.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Diri aşireti mensubu Yüksel Geçirgen ile Sima Bellier çifti dünya evine girdi. Binlerce kişinin katıldığı görkemli düğün töreni ise takı yarışına dönüştü. Düğüne katılan davetliler tarafından geline kilolarca altın, damada 2 milyon TL takıldı.

Aşiret düğünü takı yarışına döndü! Binlerce kişi katıldı, rakamlar dudak uçuklattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin önde gelen aşiretlerinden biri olan Diri aşiretinin ileri gelenlerinden Bahrem Geçirgen’in oğlu Yüksel Geçirgen ile Sima Bellier çifti, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Yüzün üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne İran, Irak ve farklı ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden de aşiret liderleri, kanaat önderleri ve davetli katıldı. Renkli görüntülere sahne olan düğünde damada 2 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

AW024882_04

İki gün boyunca düğünleri olduklarını belirten gelin Sima Bellier, “Çok güzel gidiyor düğünümüz. Dün kız tarafı, bugünde ise erkek tarafı oldu. Çok mutluyum. Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran ve her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AW024882_08

Çok mutlu olduğunu belirten damat Yüksel Geçirgen ise “İki gündür güzel bir şekilde düğünümüz oldu. Türkiye’nin yanı sıra Irak ve İran’dan katılanlar oldu. Çok yoğun ve kalabalık geçiyor. Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AW024882_09

Düğünün sağdıçlığını yapan Perviz Geçirgen de “Düğünümüz baya kalabalık geçiyor. Hemen her yerde misafirlerimiz geldi. Bizde kültürümüze uygun bir şekilde köyümüzde düğünümüzü yaptık. Allah tüm gençlere bugünleri nasip eylesin. Bizim düğünümüze iştirak edip gelen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Film sahnelerini aratmayan kaçış!Film sahnelerini aratmayan kaçış!
Gürültü yüzünden çıkan kavgada flaş gelişme!Gürültü yüzünden çıkan kavgada flaş gelişme!
PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlarPlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar
Anahtar Kelimeler:
Hakkari düğün takı aşiret düğünü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.