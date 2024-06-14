HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aşırı sıcaklar onları da etkiledi! Ziyaretçi akını başladı

Aşırı sıcaklar onları da etkiledi! Ziyaretçi akını başladı

14.06.2024 17:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Kuyucak köyünde bahçelerdeki lavantalar, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte erken açtı. Mor renge bürünen bahçeler, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Aşırı sıcaklar onları da etkiledi! Ziyaretçi akını başladı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, namıdiğer ’lavanta kokulu köy’de lavanta tarlalarının geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Son yıllarda tarımla bütünleşen kırsal turizm faaliyetleriyle birlikte tarlalar fotoğraf stüdyolarına dönüşmüş durumda.

f47857c9-4958-4dc2-8ae1-61b4b58482e3

Lavantanın başkenti olarak adlandırılan Kuyucak köyünde lavanta sezonu başladı. Geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği doğal fotoğraf stüdyoları, bu yıl da hazırlıklarını tamamladı ve misafirlerini bekliyor.

Kuyucak Köyü Muhtarı İsmail Tezcan, lavanta kokulu köyün misafirleri karşılamaya hazır olduğunu belirterek özellikle Kurban Bayramı’nda herkesi lavanta bahçelerine davet etti.

05376636-8edb-4ba1-b58c-b0cd953853f8

Lavanta bahçelerindeki yeni sezonun ilk misafirleri, doğal lavanta stüdyolarında bol bol fotoğraf çekiyor ve zaman geçiriyorlar. İlk defa böyle bir güzellik içinde olduklarını belirten misafirler, gördükleri manzara karşısında adeta mest olduklarını ifade ettiler. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aniden bastırdı! Başkenti dolu vurduAniden bastırdı! Başkenti dolu vurdu
Fabrikada yangın! Duvar itfaiye ekiplerinin üstüne çöktü: Çok sayıda yaralı varFabrikada yangın! Duvar itfaiye ekiplerinin üstüne çöktü: Çok sayıda yaralı var
Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandıEylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Anahtar Kelimeler:
lavanta Isparta
En Çok Okunan Haberler
Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor!

Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor!

4 yaşındaki kız çocuğunun yaptığını görenler pitbull sandı

4 yaşındaki kız çocuğunun yaptığını görenler pitbull sandı

Avukat ve Başsavcı arasındaki 'tuvalet' krizinin görüntüleri ortaya çıktı!

Avukat ve Başsavcı arasındaki 'tuvalet' krizinin görüntüleri ortaya çıktı!

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 ölü, 6 yaralı...

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 ölü, 6 yaralı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.