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"Asırlık nineye" doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Bedriye ninenin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 100. yaş günü kutlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Bedriye Atabulut, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne denk gelen 100. yaş gününü, evde sağlık hizmeti veren görevlilerin yaptığı sürprizle kutladı.

İskenderun Devlet Hastanesi evde sağlık hizmeti birimi tarafından Numune Mahallesi'nde oğlu ile yaşayan Bedriye nine için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Evde sağlık hizmeti sorumlu hekimi Ayşe Neslin Akkoca ve 3 sağlık çalışanı, yaptırdıkları pastanın mumlarını Atabulut'la üfleyerek yaşlı kadına çiçek takdim ettiler.

Doktor Akkoca, yaptığı açıklamada, İskenderun Devlet Hastanesinin evde sağlık hizmetlerini başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Yaşlı, engelli ve ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirten Akkoca, "Bugün Bedriye ninemizin hem doğum gününü hem de Yaşlılar Günü'nü kutladık. Onu mutlu etmek için buraya geldik." dedi.

Yaşlı kadının oğlu Mehmet Atabulut da annesinin alzaymır hastası olduğunu ve konuşmadığını belirterek, "Annemin her türlü sağlık ihtiyacı karşılanıyor. Yapılan sürprizden mutluluk duyduk. Allah hem devletimizden hem de sağlık çalışanlarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü hatay iskenderun

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