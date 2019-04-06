Asırlık tulumba gün yüzüne çıkarıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde bulunan yaklaşık 100 yıllık yangın tulumbasının, tamir edilerek hem gelecek nesillere aktarılması hem de köyde meydana gelebilecek olası yangınlarda ilk müdahalede kullanılması amaçlanıyor.

Eskiçağa köyünde bulunan ve 1965 yılına kadar meydana gelen çok sayıda yangında kullanıldıktan sonra, hem ulaşımın kolaylaşması hem de köyün bağlı olduğu ilçenin itfaiye teşkilatının gelişmesiyle bir depoya kaldırılan yangın tulumbası, köy muhtarı Ramazan Karaduman ve köy sakinleri tarafından saklandığı depodan çıkarıldı.

Yarım asır sonra dışarı çıkartılan yangın tulumbasını inceleyen köy muhtarı ve köy sakinleri, temizliğini yaparak çalışma sistemini kontrol etti.

- "Çocukluğumuzda 1-2 yangında kullanıldığını biliyorum"

Köy muhtarı Ramazan Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu köyde 2 dönemdir muhtarlık yaptığını 31 Mart seçimlerinden sonra da yeniden seçildiğini anlatarak, köye hizmet etmek için sürekli çalıştığını belirtti.

Köy muhtarlığına ait depoda yılladır çürümeye terk edilen yangın tulumbasının tarihi bir özelliğe sahip olduğunu anlatan Karaduman, "Bu tarihi bir yangın tulumbası. Osmanlı'nın son dönemi ya da cumhuriyetin ilk yıllarından kalma olabilir. Bizim çocukluğumuzda 1-2 yangında kullanıldığını biliyorum. Ufak tefek samanlık ve ahır yangınlarında da kullanıldığını biliyorum. Bildiğim kadarıyla 1964 yılında burada bir evimiz yandığında bu tulumba ile müdahale edildiğini daha sonra Yeniçağa'dan itfaiye geldiğini anımsıyorum." şeklinde konuştu.