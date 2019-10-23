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Asistan doktora darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki hastanede tartıştığı asistan doktora yumruk attığı ileri sürülen zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tartıştığı asistan doktora yumruk attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hastanede asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Yunus Yalçın, darbedildiğini belirten ve rapor almak isteyen Sedat E.'ye, muayene için sıra numarası alması gerektiğini söyledi.

Yalçın ile tartışmaya başlayan Sedat E, asistan doktora yumruk attı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen hastane polisi, zanlıyı yakaladı.

Darp raporu alan Yalçın'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sedat E. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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doktor izmir Karabağlar şiddet

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