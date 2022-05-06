Asiye Nur Atalay çıkan haberler ile sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından merak konusu oldu. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. Vatandaşlar internette, Asiye Atalay kimdir? Asiye Nur Atalay'ı kim öldürdü, katili kim? Tutuklandı mı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Olaya ilişkin bilgiler haberimizde...

ASİYE ATALAY KİMDİR?

Asiye Atalay 19 yaşındaydı. İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan genç kız, 25 yaşındaki Ümit Karakoyun tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Asiye Atalay'ı katleden Ümit Karakoyun; Çarşamba günü geç saatte Arnavutköy'de bir eve yaklandı.

ASİYE NUR ATALAY'I KİM ÖLDÜRDÜ?

25 yaşındaki Ümit Karakoyun, saplantı haline getirdiği Asiye Nur Atalay'ı aralarında çıkan tartışma sonrası başından silahla vurarak öldürdü.

ASİYE NUR ATALAY'IN KATİLİ KİM?

25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ASİYE NUR ATALAY'IN KATİLİ TUTUKLANDI MI?

Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi.

ASİYE ATALAY OLAYI NEDİR?

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü.

