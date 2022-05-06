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Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun kimdir? Ümit Karakoyun tutuklandı mı? Kaç yaşında?

06.05.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun, Türkiye'yi derinden sarsan cinayetin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay başından vurularak öldürüldü. Korkunç şekilde can veren genç kızın daha önce sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda "Belki Başka Hayatta" ifadesine yer verdiği görüldü. Peki Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun kimdir? Ümit Karakoyun tutuklandı mı? Kaç yaşında? İşte detaylar...

Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun kimdir? Ümit Karakoyun tutuklandı mı? Kaç yaşında?

Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun flaş gelişmenin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. Vatandaşlar internette, Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun kimdir? Ümit Karakoyun tutuklandı mı? Kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Olaya ilişkin bilgiler haberimizde...

ASİYE ATALAY'IN KATİLİ ÜMİT KARAKOYUN KİMDİR?

Ümit Karakoyun 25 yaşındadır. Yasaklı madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenilen Ümit Karakoyun, İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan Asiye Atalay'ı başından vurarak öldürmüştür.

ÜMİT KARAKOYUN TUTUKLANDI MI?

25 yaşındaki Ümit Karakoyun, saplantı haline getirdiği Asiye Nur Atalay'ı aralarında çıkan tartışma sonrası başından silahla vurarak öldürdü.

Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi.

Asiye Atalay kimdir? Asiye Nur Atalay'ı kim öldürdü, katili kim? Tutuklandı mı?Asiye Atalay kimdir?

ASİYE ATALAY OLAYI NEDİR?

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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