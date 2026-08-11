Aşk gezegeni Terazi burcuna geçti! Bu 4 burcun hayatı değişecek

Aşkın, güzelliğin ve ilişkilerin gezegeni Venüs, 6 Ağustos'ta Terazi burcuna geçti. 10 Eylül 2026'ya kadar burada kalacak olan Venüs, ilişkilerde uyum, romantizm ve sosyalleşme isteğini artıracak.

Astrolojide Terazi'nin yöneticisi olan Venüs, bu burçta güçlü kabul ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda yeni insanlarla tanışmak, flört etmek ve ilişkileri güçlendirmek için daha uygun bir atmosfer oluşabilir.

Özellikle 15-17 Ağustos tarihleri arasında Venüs ile Jüpiter arasındaki olumlu açı, aşk ve romantizm açısından dikkat çekiyor. 21 Ağustos'ta ise Venüs-Satürn karesi ilişkilerde daha ciddi konuşmaları gündeme getirebilir.

BU 4 BURCUN AŞK HAYATI HAREKETLENİYOR

Venüs'ün Terazi transiti tüm burçları farklı şekilde etkilerken, bazı burçlar aşk konusunda daha şanslı bir döneme giriyor.

Terazi: İlgi odağı olacaksınız

Venüs'ün kendi burcunuzda ilerlemesiyle birlikte dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Görünüşünüze ve tarzınıza daha fazla önem vereceğiniz bu dönemde özgüveniniz de yükselebilir.

Yeni insanlarla tanışabilir, flört teklifleri alabilir ve aşk hayatınızda seçici davranabilirsiniz. İlişkisi olan Teraziler için ise romantik jestler ve güzel gelişmeler öne çıkabilir.

Ancak 21 Ağustos civarında ilişkinizle ilgili ciddi bir konuşma gündeme gelebilir.

Oğlak: Her yerde dikkat çekeceksiniz

Oğlaklar için sosyal hayat hareketleniyor. Venüs'ün kariyer ve toplum önündeki imajı temsil eden alanda ilerlemesi, daha fazla davet ve sosyal etkinlik anlamına gelebilir.

Yeni insanlarla tanışmak isteyen Oğlaklar için önümüzdeki haftalar fırsatlarla dolu olabilir. Bir süredir flört ettiğiniz biri varsa ilişkinizi çevrenizle paylaşma kararı da alabilirsiniz.

İkizler: Aşk hayatında heyecan başlıyor

İkizler burçları için Venüs'ün Terazi transiti adeta romantik bir dönemin kapısını aralıyor.

Flört, eğlence ve aşkı temsil eden alanda ilerleyen Venüs, İkizler'in cazibesini artırabilir. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak ve dikkat çekmek mümkün.

İlişkisi olan İkizler için ise birlikte seyahat etmek veya baş başa daha fazla zaman geçirmek iyi gelebilir.

Yay: Popülerliğiniz artıyor

Yay burçları da Venüs'ün etkisiyle sosyal hayatın en hareketli isimlerinden biri olabilir.

Yeni insanlarla tanışabilir, arkadaş çevrenizi genişletebilir ve sosyal ortamlarda daha fazla ilgi görebilirsiniz. Hatta arkadaşlık olarak başlayan bir yakınlaşma zamanla aşka dönüşebilir.

Bu dönemde nasıl bir partner istediğinizi daha net fark etmeniz de mümkün. Yeni bir ilişkiye başlayan Yayların aşk hayatında arkadaşlık ve güçlü bir iletişim önemli bir temel oluşturabilir.