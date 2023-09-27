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    4. Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i solda sıfır kalır! Tek bakışla yoldan çıkaran burçlar belli oldu

    Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i solda sıfır kalır! Tek bakışla yoldan çıkaran burçlar belli oldu

    27.09.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşk bazı kişiler için karmaşık, kimisine göre de çocuk oyuncağıdır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Astrologlar tek bakışla yoldan çıkarması muhtemel olan burçları açıkladı. Onlar, Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i gibi gözlerine kestirdikleri kişinin gönlünü çelebilirler. İşte doğuştan büyüleyici burçlar...

    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıyken birçok kişi de aradığı aşkı bulamayabilir. Tek bakışta büyüleyen burçlar belli oldu. Onlar Aşk-ı Memnu'nun Bihter'ini aratmıyor. İşte bakışlarıyla karşısındakini etkisi altına alan burçlar…

    YAY BURCU ERKEĞİ - MÜSTEHCEN DANS

    GÖZÜNE KESTİRDİĞİ KİŞİYİ MUTLAKA ETKİLER

    Yay burcu insanı özgüvenlidir. Kendilerine has tarzları vardır. Bir ortama girdiklerinde hemen fark edilirler. Yayların aura ve bakışlarıyla gözüne kestirdiği kişiyi etkilememeleri mümkün değildir.

    ASLAN BURCU ERKEĞİ - AMAZON

    ÇEVRESİNE OLUMLU ENERJİ YAYAR

    Liderlik özellikleriyle bilinen Aslan burcu insanı, genellikle bulunduğu çevreye olumlu enerji yayar. Bu yüzden onların büyüleyici bir havası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aslan burcu kafasına koyduğu kişiyi mutlaka etkiler.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    PARTNERİNİ KENDİNE BAĞLAR

    Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler ise gizemli yapılarıyla merak uyandırırlar. Son derece enerjik olan Akrep burcu insanı samimi ve içten davranışlarıyla belirlediği sevgili adayını kendine bağlar.

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