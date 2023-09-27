Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i solda sıfır kalır! Tek bakışla yoldan çıkaran burçlar belli oldu

Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıyken birçok kişi de aradığı aşkı bulamayabilir. Tek bakışta büyüleyen burçlar belli oldu. Onlar Aşk-ı Memnu'nun Bihter'ini aratmıyor. İşte bakışlarıyla karşısındakini etkisi altına alan burçlar…

GÖZÜNE KESTİRDİĞİ KİŞİYİ MUTLAKA ETKİLER

Yay burcu insanı özgüvenlidir. Kendilerine has tarzları vardır. Bir ortama girdiklerinde hemen fark edilirler. Yayların aura ve bakışlarıyla gözüne kestirdiği kişiyi etkilememeleri mümkün değildir.

ÇEVRESİNE OLUMLU ENERJİ YAYAR

Liderlik özellikleriyle bilinen Aslan burcu insanı, genellikle bulunduğu çevreye olumlu enerji yayar. Bu yüzden onların büyüleyici bir havası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aslan burcu kafasına koyduğu kişiyi mutlaka etkiler.

PARTNERİNİ KENDİNE BAĞLAR

Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler ise gizemli yapılarıyla merak uyandırırlar. Son derece enerjik olan Akrep burcu insanı samimi ve içten davranışlarıyla belirlediği sevgili adayını kendine bağlar.

