Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen itiraf! Kocası hastalığını açıkladı

2019'da evlenen oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, aynı yıl içinde anne - baba olmuştu. Evliliğin ilk yılında oğulları Fikret Ali'yi, geçtiğimiz yıl Şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldılar.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Hazal Kaya ve Ali Atay, özel hayatlarına ilişkin çok samimi açıklamalarda bulundu.

"PEK ÇOĞU PSİKOLOJİK"

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı karakter Nihal gibi bayılma hastalığı olduğunu söyledi.

Hazal Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu hatta pek çoğunun psikolojik olduğunu belirten Ali Atay, Kaya'nın yaşadığı sağlık sorunlarından birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu ifade etti.

Yıllar önce canlandırdığı ve hafızalara kazınan Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin de sürekli bayılmasına gönderme yapan Kaya, 'Nihal'in laneti geldi bayılma hastası oldum' deyince Ali Atay da 'Nihal gerçekmiş' dedi.







