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Aşk, sevgi ve parayı temsil ediyor: Venüs koç burcunda seyahat edecek! İşte burçlara etkisi...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.02.2025 17:01
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Yeni başlangıçlar zamanı geldi. Venüs’ün 4 Şubat’ta Koç burcuna geçişi, astrolojik olarak hareketli, cesur ve tutkulu bir dönemi işaret ediyor. Venüs, aşk, ilişkiler, güzellik ve para ile ilgili konuları yönetirken, Koç burcunda olduğunda daha spontane, doğrudan ve maceracı bir etki yaratır. Retro hareketiyle beraber 28 marta kadar koç burcunda seyahat edecek. İşte Venüs'ün Koç burcundaki seyahatinin 12 burca etkisi...

Aşk, sevgi ve parayı temsil ediyor: Venüs koç burcunda seyahat edecek! İşte burçlara etkisi...

Genel olarak Venüs’ün Koç burcundaki seyahati, aşk hayatımızı ve ilişkilerimizi hızlandıran, heyecan ve tutku katan bir etki yaratacak. Ancak sabırsız ve düşüncesiz hareketlerden kaçınmak önemli. Aşkı, sevgiyi ve parayı temsil eden Venüs, 4 Şubat - 28 Mart tarihleri arasında Koç burcunda seyahat edecek. Peki, gökyüzündeki bu olay burçlara nasıl etki edecek? İşte burcunuza göre 2 ay boyunca dikkat etmeniz gereken konular...

KOÇ BURCU

Venüs sizin burcunuza geçiş yapıyor, bu da cazibenizin arttığı, kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir dönem olacak. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir, dikkat çekeceksiniz. Kendi isteklerinizi ön plana koyarken bencil olmamaya dikkat edin.

BOĞA BURCU

Venüs, bilinçaltınızı ve gizli konuları yöneten alana giriyor. Eski aşklarla ilgili anılar gündeme gelebilir. Gizli ilişkiler ya da platonik aşklar gündeminizde olabilir. Kendi iç dünyanıza dönmek, ruhsal olarak güçlenmek iyi gelebilir.

İKİZLER BURCU

Sosyal çevreniz hareketleniyor! Arkadaş gruplarında flörtler olabilir ya da sosyal hayatınızda bir canlanma hissedebilirsiniz. Gelecekle ilgili hayallerinize odaklanabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Kariyer hayatınızda dikkat çekeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İş yerinde beğeni kazanabilir, otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Ancak ilişkilerde sabırsız davranmamaya özen gösterin.

ASLAN BURCU

Venüs size seyahatler, eğitim ve uzaklarla ilgili konularda şans getiriyor. Uzak mesafe ilişkileri, yurt dışı bağlantıları, akademik fırsatlar gündeme gelebilir. Maceracı hissedebilir, aşkı farklı yerlerde arayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Maddi konular ön planda olacak. Miras, kredi, ortak paralar gibi alanlarda hareketlilik yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde derinleşmek isteyebilirsiniz, ancak kıskançlık ve sahiplenme duygularına dikkat edin.

TERAZİ BURCU

Venüs, ilişkiler evinizi hareketlendiriyor. İlişkilerde cesur ve doğrudan bir tavır sergileyebilirsiniz. İlişkisi olmayanlar için yeni bir aşk kapıda olabilir. Ancak aceleci davranmaktan kaçının.

AKREP BURCU

Günlük hayatınız, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili konular öne çıkıyor. İş yerinde romantik gelişmeler yaşanabilir. Spor ve sağlıklı yaşam konularına yönelebilir, fiziksel görünümünüzde değişiklik yapabilirsiniz.

YAY BURCU

Aşk hayatınızda hareketli ve tutkulu bir dönem başlıyor! Flörtler, yeni aşklar, sanatsal ve yaratıcı projeler öne çıkabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünenler için de olumlu etkiler var.

OĞLAK BURCU

Ailevi konular ve ev hayatınız öne çıkıyor. Ev içinde güzelleştirme çalışmaları yapabilir, aile ilişkilerinde daha sıcak bir dönem geçirebilirsiniz. Eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir.

KOVA BURCU

İletişim trafiğiniz hızlanıyor! Kısa seyahatler, sosyal medya ve eğitimle ilgili konular öne çıkabilir. Flörtler, mesajlaşmalar, hızlı gelişen aşklar yaşanabilir. Sözleriniz büyüleyici olacak!

BALIK BURCU

Maddi konular ön planda! Gelir kaynaklarınızla ilgili yeni fırsatlar çıkabilir. Ancak para harcama konusunda fazla dürtüsel olmamaya dikkat edin. İlişkilerde sahiplenici bir tavır sergileyebilirsiniz.

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Koç burcu Venüs koç
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