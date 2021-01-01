Aşk ve tutkulu günler geliyor... Yay Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Kasım-21 Aralık)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aylık Ocak burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Yay Burcu Ocak aylık burç yorumu...

YAY BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 KASIM-21 ARALIK)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren çalışma hayatınızda önemli değişimler gündeme geliyor. Yeni bir iş için yatırımlar yapabilir, risk alabilirsiniz. Süregelen işinizde farklı bir departmana geçebilir, çalışma arkadaşlarıyla ilişki dengelerinizi değiştirebilirsiniz. Yeteneğiniz olan bir alanı, bir hobinizi mesleğe çevirmeye oldukça açık ve destekleyici zamanlar.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren daha hızlı düşünüp, net kararlar alan, net söylemlerle bulunan birine dönüşebilirsiniz. Zor kararlar vermeniz, olaylara objektif yaklaşmanız gereken durumlar olabilir. İletişim, tavırlar ilişki süreçlerinde daha önemli ve belirleyici olacak.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında finansal alanda güçlenme, önemli bir maddi kazanç veya birikim elde etme, daha çok kazanma adına riskler alma gibi konular gündeme gelebilir. Şans oyunları gibi riskli alanlarda maddi kayıplar yaşanabilir.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle çalışma hayatınızda önemli kararlar alıyor, önemli görüşmeler yapıyor olacaksınız. İş arayanlar için oldukça destekleyici bir zaman dilimi. Bazıları ise iş hayatı aracılığıyla yaşamında uzun süre kalacak kişilerle tanışabilir.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ikilemli veya belirsiz bir süreciniz netleşecek. Şansın ve hayatın size sunduğu olanakların değerini bu tarihle görebilirsiniz. Aklınızdan geçen dilekler karşınıza gelebilir. Bugünlerde bir flört başlayabilir.

