Asker eğlencesi mi savaş alanı mı belli değil... Davetliler nereye kaçacaklarını bilemedi!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde asker eğlencesi düzenlendi. Eğlencede havaya uzun süre ateş açıldı. Davetlilerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi eline aldığı tabanca ile havaya uzun süre ateş etti. Şahıs, elindeki silahı kontrolsüzce ateşleyerek etrafa korku ve panik saçtı.

DAVETLİLER SAĞA SOLA KAÇIŞTI...

Olayda bir aydınlatma direği de hasar görürken, alanda eğlenenler aniden başlayan silah sesleri ve havada uçuşan mermiler karşısında kaçışmak zorunda kaldı.

