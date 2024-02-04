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  4. Asker eğlencesi pahalıya patladı! Trafik magandalarına ceza yağdı

Asker eğlencesi pahalıya patladı! Trafik magandalarına ceza yağdı

04.02.2024 19:50 | Son Güncelleme:
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Başakşehir'de asker eğlencesi pahalıya patladı. Eğlence için caddeyi trafiğe kapatan 6 araç sürücüsüne 58 bin 806 lira ceza yazıldı. 5 sürücü hakkında 'Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık ve Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Asker eğlencesi pahalıya patladı! Trafik magandalarına ceza yağdı

Olay, 3 Şubat günü Yeşilvadi Caddesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapatan magandalar araçlarından inerek meşaleler eşliğinde eğlendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından 6 araç sürücüsü yakalandı.

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6 araç sürücüsüne; filmli cam, standart dışı plaka takmak, abart egzoz kullanmak, saygısızca araba kullanmak, duraklama yapmak, konvoy yapmak suçlardan toplamda 58 bin 806 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 sürücüye, 'Karayollarında Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık ve Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asker eğlence
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