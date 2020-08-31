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Asker eğlencesine tüfekle saldırı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 02:44 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde asker uğurlama eğlencesine tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı.

Asker eğlencesine tüfekle saldırı: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi Tekeli mevkisinde yapılan asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KALABALIĞA TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Bunun sonrasında kalabalığa kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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