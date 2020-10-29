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Asker kınasında ceza yediler, yine de uslanmadılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 10:54 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle yasaklanan asker eğlencelerini devam ettiren gençler, asker kınasında polis baskınına uğradı. Artan vaka sayılarına aldırış etmeyen grup, polis bölgeden uzaklaştıktan sonra uslanmadan yeniden konvoy yaparak caddelerde dolaşmaya devam etti. Ortalığı birbirine katan grup, trafiği kapatıp lastik yaktı. Asker adayının “Bu kokuyu çok seviyorum” demesi ise pes dedirtti.

Olay, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından Esenyurt Fikri Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkiye’de korona virüsün merkezi haline gelen İstanbul’da tüm uyarılara ve önlemlere karşı bazı vurdumduymaz kişiler normal hayatlarına devam ediyor. Bir grup gencin asker kınası yaptı ihbarını alan Esenyurt Devriye Ekipleri olay yerine giderek birçok kişiye ceza kesip, kınanın sonlandırılmasını istedi. Polis ekiplerine dağılacaklarının sözünü veren grup, polis ekiplerinin gitmesini fırsat bilerek konvoya çıktı. Korna çalan konvoy grubundaki bazı araçlar diğer araçları sollayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Konvoydaki araçlardan sarkan gençlerin de maskesiz oldukları görüldü. Yüksek müzik çalarak Esenyurt’un çeşitli mahallelerini dolaşan grup daha sonra yol kapatarak şov yaptı.

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'YOL KAPATIP LASTİK YAKTILAR'

Esenyurt turu atan grup daha sonra bir cadde üzerinde durarak lastik yakarak, bir süre yolu trafiğe kapadı. Bu sırada asker adayı genç, “Bu kokuya bayılıyorum” demesi pes dedirtti. Sosyal mesafenin hiçe sayan grup daha sonra asker adayını havaya atarak, “En büyük asker bizim asker” sloganları attı. Grup içindeki kişilerin birçoğunda ise maske olmadığını gözlerden kaçmadı. Yaşanan olaylar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

İHA

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