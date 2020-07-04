Asker uğurlamasındaki görüntülere Bakan Soylu'dan tepki!

Olay, Merkez Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup caddede konvoy halinde seyir halde meşale yakarak trafiği durdurdu. Asker konvoyundakiler askere gidecek genci aralarına alarak eğlendiler. Gruptakiler duran trafikte meşaleler yaktı, silahlarla havaya ateş açtılar. Bir süre sonra araçlarına binenler pencerelerden sarkarak yollarına devam etti.

ASKER KONVOYUDAKİ 5 KİŞİYE TOPLAM 9 BİN 540 TL CEZA KESİLDİ

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu. Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye “Sosyal Mesafe" Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de “Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

Öte yandan görüntüleri paylaşıp tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu açıklamayı yaptı:

"Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli...Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil...Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil.

Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!"

Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur.



Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz,

Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır.



Unutmayalım! — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) July 4, 2020



